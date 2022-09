Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Che ci crediate o no, Meta Quest 2 può essere più di un'esperienza solitaria. Mentre vi divertite in VR, potete condividere la vostra visione sul televisore, in modo che altri possano assistere al divertimento.

Alcune delle migliori esperienze Quest 2 possono essere ancora più divertenti quando gli altri guardano. Anche se ridono mentre non riuscite ad affrontare orde di non morti o sbagliate il tempo in Beat Saber. Se si gioca a turno, l'esperienza può diventare ancora più intensa.

Anche il casting di Quest 2 sul televisore è abbastanza semplice. Tuttavia, è necessario disporre di un dispositivo Google Chromecast o di un televisore in grado di effettuare il casting. Se siete già in grado di trasmettere video dal vostro telefono al televisore, siete già pronti.

Ecco come eseguire il casting di Meta Quest 2 sul televisore, in modo che gli altri possano guardarvi giocare facilmente.

Come avviare il casting di Quest 2 sul televisore

Supponendo che il Chromecast o il televisore predisposto per il casting siano già collegati e accesi, è abbastanza facile iniziare il casting di Quest 2 sul televisore:

Assicuratevi che sia il televisore che il Quest 2 siano collegati alla stessa rete Wi-Fi. Con le cuffie Quest 2 accese, premere il pulsante Oculus sul controller destro. Verrà visualizzato il menu. Fare quindi clic sulla freccia bianca nel riquadro rosa. Fare clic su cast in alto a sinistra nel menu successivo. Individuare il televisore in questione nell'elenco dei dispositivi. Potrebbe essere necessario confermare la connessione sul PC. Toccare due volte le cuffie per attivare il pass-through o togliere le cuffie per confermare. Divertitevi!

Oltre al televisore, sono disponibili altre opzioni per effettuare il casting di Quest 2. È possibile scegliere di eseguire il casting su un PC e guardare in un browser. È necessario visitare il sito di Oculus ed effettuare il login. In questo modo, però, si ha la possibilità di effettuare il casting su un computer desktop o portatile piuttosto che sul televisore.

È anche possibile eseguire il casting sull'app Oculus sul telefono.

Come interrompere il casting

Una volta terminato, è possibile interrompere il casting seguendo la stessa procedura:

Fare clic sul pulsante Oculus sul controller di destra. Dal menu, fare clic sul pulsante Condividi. Fare clic sul pulsante cast e fare clic per interrompere il casting. In alternativa, è sufficiente tenere premuto il pulsante di accensione delle cuffie e fare clic per spegnerle.

