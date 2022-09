Meta Quest Pro trapela online con un video di unboxing

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Negli ultimi mesi abbiamo sentito parlare del prossimo headset VR di Meta. Di recente abbiamo appreso che il Meta Quest Pro (precedentemente chiamato Project Cambria) uscirà probabilmente nell'ottobre del 2022. Molto probabilmente sarà svelato durante il Meta Connect 2022.

È quindi logico che siano trapelate altre fughe di notizie e informazioni.

Ora qualcuno ha pubblicato un video unboxing del Quest Pro dopo aver scoperto che era stato abbandonato in un hotel. Zectariuz Gaming ha condiviso su Facebook un filmato del Quest Pro con la scritta "NOT FOR RESALE - ENGINEERING SAMPLE" (non per la vendita - campione ingegneristico).

Secondo il poster originale, la scatola è stata scoperta lasciata nell'hotel in cui lavora. Le cuffie scoperte assomigliano sicuramente ai rendering e ad altre fughe di notizie che abbiamo visto in precedenza.

Da quello che possiamo vedere, il nuovo headset è dotato di tre telecamere di tracciamento esterne sulla parte anteriore e una su entrambi i lati. Anche i controller sono stati aggiornati: i classici anelli del Quest 2 sono stati abbandonati a favore di un design più snello.

Non è stato ancora rivelato molto di ufficiale sull'headset, anche se sappiamo che sarà significativamente più costoso del Quest 2. Meta ha anche dichiarato internamente che l'headset sarà un dispositivo "prosumer / industrial-grade mixed reality". Quindi le specifiche tecniche dovrebbero essere all'altezza del prezzo e rivaleggiare con dispositivi come l'HTC Vive Focus 3.

Speriamo di saperne di più al Meta Connect 2022 di ottobre.

Scritto da Adrian Willings.