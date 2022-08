Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Meta, la società madre di Facebook, ha lanciato gli account Meta. Si tratta di un nuovo sistema di login per gli utenti di Quest e Rift, che offre loro un modo per accedere alle loro cuffie VR senza bisogno di un account Facebook o Instagram. Secondo Meta, l'aggiornamento si sta diffondendo a livello globale in modo graduale. Ecco una guida su come creare o passare a un account Meta una volta che l'opzione sarà disponibile.

A partire dall'agosto 2022, non sarà più necessario un account Facebook o Instagram per accedere alle cuffie Quest e Rift VR. "Questo darà a tutti più scelta su come apparire nel metaverso", ha spiegato Mark Zuckerberg, CEO di Meta, in un post su Facebook. Se non vedete subito l'opzione per creare un account Meta (e di conseguenza un profilo Meta Horizon), dovreste ricevere l'aggiornamento "presto", secondo il post sul blog di Meta.

-

Se siete nuovi e orgogliosi possessori di un auricolare Quest e volete usarlo con la vostra e-mail piuttosto che con Facebook o Instagram, la procedura di configurazione è semplicissima. Scaricate l'app mobile di Oculus sul vostro dispositivo iOS o Android e accendete le cuffie VR per iniziare.

Per prima cosa vi verrà fornito un codice per associare le cuffie VR all'app Oculus. Verrà visualizzata l'opzione di accedere con Facebook o Instagram. In alternativa, è possibile creare un account Meta via e-mail. Scegliendo l'opzione Meta account, non è più necessario avere un account Facebook o Instagram per utilizzare Quest.

È ancora possibile accedere a questi servizi per poter utilizzare la piattaforma Messenger, ma non è obbligatorio. Dopo aver creato un account Meta, sarete indirizzati alla configurazione del vostro profilo Meta Horizon. Scegliete un nome visualizzato, un nome utente e un'immagine del profilo.

Regolate le impostazioni della privacy in modo che siano aperte a tutti, agli amici e ai familiari, oppure in solitaria.

Utenti Quest: Andate su meta.com/setup per iniziare.

Andate su meta.com/setup per iniziare. Utenti Rift: Andare su meta.com/websetup per cominciare

Se siete già utenti di cuffie Quest o Rift VR e accedete tramite il vostro account Facebook, dovete aspettare di ricevere un aggiornamento nell'app mobile di Oculus. Quando arriverà, l'app vi indirizzerà a visitare meta.com/setup se siete su Quest o meta.com/websetup se siete su Rift. Lì potrete creare un account Meta e vedrete l'opzione per rimuovere Facebook e utilizzare invece la vostra e-mail.

Se si passa a un account Meta (invece di continuare ad accedere con Facebook o Instagram), non si perde nulla. Gli acquisti, gli amici e i progressi di gioco saranno trasferiti automaticamente sul nuovo account. Tuttavia, se rimuovete i vostri account Facebook e Instagram, non potrete ovviamente utilizzare Messenger o cercare amici sulla piattaforma.

Inoltre, una volta creato un account Meta, sarete indirizzati a creare un profilo Meta Horizon, completo di nome utente da utilizzare nel metaverso di Meta.

Se il vostro auricolare Quest o Rift VR è attualmente legato a un account Oculus, dovrete registrare un account Meta per continuare a utilizzare il dispositivo dopo il 1° gennaio 2023.

Scritto da Maggie Tillman.