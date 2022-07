Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Meta ha annunciato che il suo headset VR Meta Quest 2 subirà un forte aumento di prezzo a partire dal 1° agosto 2022.

Il Meta Quest 2 (noto in passato come Oculus Quest 2) è un headset senza fili con una discreta libreria di giochi e applicazioni. Attualmente costa 299 dollari per il modello da 128 GB e 399 dollari per quello da 256 GB (299 e 399 sterline nel Regno Unito), ma dall'inizio del prossimo mese subirà un aumento di 100 dollari.

Per attutire il colpo, Meta includerà una copia gratuita di Beat Saber "per un periodo limitato".

Anche tutti gli accessori di Meta Quest 2 e le unità ricondizionate subiranno un aumento di prezzo.

Dato che mancano ancora alcuni giorni all'aumento del prezzo, è ancora possibile acquistare Meta Quest 2 al prezzo attuale presso numerosi rivenditori.

Meta spiega che l'aumento è necessario per poter continuare a investire nella realtà virtuale: "Abbiamo investito miliardi di dollari per contribuire a far crescere un fiorente ecosistema VR. Ora stiamo apportando un cambiamento che ci aiuterà a continuare a investire a lungo termine e a far progredire l'industria della VR con l'hardware migliore della categoria, giochi ricchi di azione e ricerche all'avanguardia sulla strada verso dispositivi veramente next-gen", ha dichiarato in un comunicato.

I prezzi aumenteranno in tutte le regioni in cui l'headset è disponibile. Siamo tuttavia in attesa dei prezzi definitivi per il Regno Unito e l'Europa.

Scritto da Rik Henderson.