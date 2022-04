Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Come parte del suo annuale Quest Gaming Showcase, Meta ha rivelato che c'è un nuovo interessante gioco in arrivo sul suo headset Quest 2 - un titolo multiplayer Ghostbusters VR.

Il gioco ha ottenuto un rapido trailer pre-renderizzato che ha lo scopo di dare un senso al tipo di shenanigans co-op che potrebbe offrire, che potete guardare qui sotto.

nDreams, lo studio di sviluppo dietro il progetto, ha una certa esperienza in VR dopo aver creato Far Cry VR: Dive Into Insanity, un'esperienza che ti ha riportato nel mondo dell'iconico cattivo Vaas di Far Cry 3.

Questo nuovo gioco sarà più ambizioso, però, non da ultimo perché sarete in grado di giocare online con gli amici nella sua nuova ambientazione di San Francisco.

A quanto pare ci sarà una campagna decentemente lunga che si può giocare sia da soli che con gli amici, piuttosto che qualsiasi tipo di modalità competitiva, che ci sembra interessante. Dovremo aspettare per saperne di più, però - il trailer non contiene alcun gameplay reale che possiamo discernere.

Inoltre, non termina con una data di rilascio, quindi potremmo dover aspettare un po' prima che sia effettivamente giocabile. Quando succederà, sarà solo sulla nuova generazione Quest 2, non sulla Quest originale.

Scritto da Max Freeman-Mills.