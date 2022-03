Presto sarai in grado di monitorare le tue statistiche sulla forma fisica di Oculus in Apple Health e altro ancora

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Meta ha annunciato che presto sarai in grado di monitorare la tua attività di fitness dalle tue cuffie Meta Quest 2 più facilmente tramite il tuo telefono.

L'azienda sa che molte persone usano le cuffie Quest 2 per mantenersi in forma. Brucia calorie in vari giochi ed esperienze ad alta intensità come FitXR, Supernatural, Lifeboxer e Beat Saber. Quegli stessi utenti vogliono anche tenere traccia di quanto tempo hanno trascorso nelle esperienze, quante calorie hanno bruciato e progressi generali.

Quei dati sono disponibili tramite il tracker Oculus Move, ma sono all'interno del visore e non sono prontamente disponibili altrove. Questo sta per cambiare poiché il prossimo mese sarai in grado di accedere a quei dati in più modi, incluso tramite Apple Health .

Per prima cosa potrai connettere la tua app Oculus Move all'app mobile Oculus . Da lì sarai quindi in grado di sincronizzare le tue statistiche inclusi i dati di allenamento, le calorie bruciate e il tempo trascorso in VR. Puoi quindi vedere quelle statistiche sul tuo telefono e confrontarle più facilmente con altre attività.

Gli utenti iOS potranno anche sincronizzare quei dati con l'app Apple Health e quindi monitorare facilmente i progressi su qualsiasi Apple iPhone , iPad o Apple Watch senza inserirli manualmente.

La società ha chiarito che questo è tutto opt-in però. Quindi non condivideresti improvvisamente i tuoi dati di fitness con Facebook, Instagram e dovrai scegliere di collegarli ad Apple Health.

