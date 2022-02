Il futuro di Microsoft HoloLens è incerto

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Sembra che ci sia un dibattito interno in Microsoft sul futuro di HoloLens e su come potrebbe essere.

Secondo un rapporto di Business Insider, fonti interne alla divisione di realtà mista dell'azienda hanno affermato che i piani per HoloLens 3 sono stati demoliti di recente.

C'è anche una divisione interna su quale dovrebbe essere il futuro di HoloLens. Alcune persone all'interno della divisione di realtà mista credono che l'azienda dovrebbe continuare con l'hardware, mentre altri dicono che dovrebbe concentrarsi sul software per il metaverso .

Nel frattempo, Microsoft ha anche iniziato a lavorare con Samsung su una sorta di futuro hardware di realtà aumentata. Ciò significa che lì viene dedicato uno sforzo che potrebbe altrimenti essere applicato a HoloLens.

Frank Shaw, responsabile della comunicazione per Microsoft ha commentato dicendo che HoloLens non è morto, anzi è un:

"... parte fondamentale dei piani [dell'azienda] per categorie emergenti come la realtà mista e il metaverso. Rimaniamo impegnati in HoloLens e nel futuro sviluppo di HoloLens".

Se non altro Microsoft ha contratti con l'esercito americano che devono essere rispettati. C'è anche una discussione sul fatto che HoloLens debba essere sviluppato anche per i consumatori. Microsoft ha ovviamente grandi progetti per i giochi e il metaverso. Dopotutto, la società ha appena acquistato Activision Blizzard per 68,7 miliardi di dollari .

E il CEO di Microsoft Satya Nadella ha recentemente affermato che "i giochi sono la categoria più dinamica ed eccitante dell'intrattenimento su tutte le piattaforme oggi e giocherà un ruolo chiave nello sviluppo delle piattaforme metaverse".

Quindi il futuro sarà interessante, qualunque cosa accada.

Scritto da Adrian Willings.