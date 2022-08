Logitech Chorus è pronto a migliorare l'esperienza di Quest 2

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Logitech ha progettato un aggiornamento per Meta Quest 2 che promette di offrire un suono "ultra-realistico".

Logitech Chorus è un componente aggiuntivo audio per le famose cuffie per la realtà virtuale di Meta, che le rende più simili alle Valve Index o alle Pimax 8K X VR con altoparlanti non auricolari.

Questi altoparlanti hanno un design open-back fuori dall'orecchio che aiuta a tenervi al fresco mentre vi divertite con i vostri giochi preferiti di Quest 2, ma migliora anche l'esperienza audio. Questi altoparlanti sono alimentati da driver BMR ( Balanced Mode Radiator ) che promettono una gamma sonora completa combinando sia gli altoparlanti per gli alti che per i medi in uno solo.

Il design open-back consente di ascoltare il mondo circostante, proprio come avviene con gli altoparlanti posteriori standard del Quest 2. Tuttavia, la gamma audio dovrebbe essere migliore e il suono maggiore.

Logitech Chorus è progettato per essere agganciato al Quest 2 e quindi collegato alle cuffie tramite un cavo USB-C passante che alimenta gli altoparlanti. Non è necessaria alcuna alimentazione supplementare. Il Chorus non dovrebbe nemmeno aggiungere troppo peso, dato che pesa solo 182 grammi. Gli altoparlanti offrono una certa praticità, in quanto è possibile attivarne il silenziamento con un semplice gesto, in modo da potersi concentrare rapidamente sul mondo reale, se necessario.

"L'audio di ultima generazione non è economico: il Chorus costa 99,99 dollari o 89,99 sterline, ma come upgrade per il Quest 2 è uno dei più belli che abbiamo visto. Il Chorus dovrebbe anche offrire un ottimo upgrade dell'audio senza interferire con la libertà wireless offerta dal Quest 2.

Logitech Chorus è già disponibile per il pre-ordine, ma non si sa ancora quando sarà disponibile.

Scritto da Adrian Willings.