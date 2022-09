Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Nell'ambito della sua mega presentazione all'IFA 2022, Lenovo ha lanciato un nuovo paio di occhiali AR, progettati all'insegna della praticità.

I nuovi Glasses T1 di Lenovo sono costruiti per offrire essenzialmente un secondo schermo di grandi dimensioni che si può riporre in tasca. L'azienda ritiene che questa sia la soluzione ideale per chi viaggia e deve spesso lavorare in spazi ristretti.

Collegando gli occhiali a uno smartphone o a un PC (o a qualsiasi dispositivo con uscita display tramite USB-C), è possibile disporre di un grande monitor virtuale ovunque si voglia.

Utilizza la tecnologia OLED per i suoi due schermi fullHD a 60Hz e, di conseguenza, un rapporto di contrasto di 10.000:1. Inoltre, gli altoparlanti sono integrati nelle aste per fornire l'audio quando necessario.

Per adattarsi al maggior numero possibile di persone, sia le parti acustiche che i bracci sono regolabili per consentire una vestibilità sicura e confortevole per molte dimensioni e forme della testa.

Inoltre, la montatura può persino accogliere lenti da vista per coloro che hanno bisogno di occhiali o ausili visivi per concentrarsi sugli schermi.

Non ci aspettiamo che questo prodotto venga venduto in massa, ma se non altro dimostra che molti produttori vedono chiaramente un futuro nella realtà aumentata e negli schermi intelligenti indossati sul viso.

I Glass T1 saranno in vendita in Cina alla fine del 2022, mentre gli altri mercati seguiranno nel 2023; a quel punto saranno annunciati anche i prezzi.

Scritto da Cam Bunton.