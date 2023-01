HTC sta costantemente evolvendo la sua linea di cuffie per la realtà virtuale, con una gamma in espansione che comprende sia cuffie VR di livello aziendale che dispositivi di livello consumer.

L'azienda è nota per aver realizzato alcuni dispositivi di fascia alta con collegamento al PC, tra cui l'HTC Vive Pro 2, ma al CES 2023 ha presentato il Vive XR Elite.

HTC sta finalmente creando un concorrente del Meta Quest 2? Continuate a leggere per scoprire tutto quello che c'è da sapere.

Cos'è il Vive XR Elite?

L'HTC Vive XR Elite è un headset per la realtà virtuale standalone e all-in-one, apparentemente progettato per fare tutto.

Sotto il cofano, ha un processore Qualcomm Snapdragon XR2, la stessa piattaforma utilizzata da Meta Quest 2 e Pico 4. Ma come queste altre cuffie, è anche collegabile al PC, in modo da poter accedere a una massa di contenuti PCVR tramite Steam o HTC Viveport. È anche possibile trasmettere contenuti alle cuffie dal proprio smartphone Android. È quindi molto versatile.

Questa versatilità si manifesta anche in altri modi, perché Vive XR Elite non è solo per la realtà virtuale. Questo auricolare è stato costruito sia per la VR che per la MR, con in mente la realtà estesa.

In altre parole, non è solo per il gioco, ma anche per la visione privata di contenuti, per le esperienze sociali, per la produttività e molto altro ancora.

Come headset indipendente, HTC Vive XR Elite è costruito per essere portatile e conveniente. HTC afferma che è leggerissimo e comodo, oltre a essere intelligentemente bilanciato con la batteria sul retro che fa da contrappeso.

A differenza di altre cuffie VR, questa non ha la consueta fascia per la testa sulla parte superiore. In questo modo si adatta a una gamma più ampia di utenti e a una varietà di acconciature. Non dovrete più avere i capelli scompigliati dal tempo trascorso in VR.

La batteria sul retro dell'auricolare è curvata per il vostro comfort, ma questo design è interessante anche sotto altri aspetti. Può essere sostituita a caldo, quindi è possibile continuare a utilizzare le cuffie scambiando la batteria con una in carica.

HTC afferma che si ottengono circa due ore di utilizzo per ogni batteria, anche se è possibile ottenere un tempo maggiore con lo streaming di contenuti PCVR, che richiede meno tempo per le cuffie stesse. Inoltre, è dotato di una capacità di ricarica rapida di 30 watt tramite ricarica USB-C.

Design modulare e aggiornabile

HTC Vive XR Elite è stato progettato per essere personalizzabile in alcuni modi utili. Uno di questi è l'opzione di rimuovere completamente la batteria e di collegare bracci supplementari che possono essere alimentati tramite USB-C. In questo modo è possibile utilizzarlo con un alimentatore e utilizzarlo in più posti.

Questi bracci si estendono intorno alla testa e la afferrano in modo confortevole, riducendo la pressione sulla parte anteriore del viso. In questa modalità, è possibile utilizzare Vive XR Elite in modo simile a Vive Flow.

In questa configurazione, può anche essere trasportato in una custodia simile a quella del Vive Flow. Ciò significa che il Vive XR Elite può essere utilizzato per guardare spettacoli su Netflix o per avere un'esperienza visiva più personale ovunque si voglia.

Le cuffie sono anche modulari in un certo senso. HTC ha dichiarato che l'ecosistema di accessori per il Vive XR Elite è in espansione e sarà disponibile nel corso dell'anno. Questo include aggiornamenti opzionali per le cuffie che comprendono moduli per il tracciamento degli occhi e del volto. Questi non sono inclusi di serie, il che significa che non dovrete preoccuparvi della vostra privacy, ma avrete la possibilità di effettuare l'upgrade se lo desiderate.

Display di Vive XR Elite

Naturalmente, la parte più importante di una cuffia VR è il display.

L'HTC Vive XR Elite è destinato a non deludere, con uno schermo LCD 4K (2K x 2K per occhio), con 1200ppi e frequenza di aggiornamento di 90Hz. HTC afferma di aver ridotto al minimo l'effetto "screen door" e che le cuffie hanno un campo visivo di 110 gradi. Sulla carta, le specifiche sono sicuramente interessanti.

Una delle caratteristiche più interessanti potrebbe però essere quella delle diottrie integrate. Se siete portatori di occhiali, sarete felici di sapere che potete regolare le impostazioni in modo da non dover indossare gli occhiali per vedere in VR. Le diottrie possono essere regolate manualmente in modo da ottenere un'immagine nitida senza problemi e funzionano anche in caso di astigmatismo.

Inoltre, c'è un cursore IPD regolabile manualmente e un sensore integrato per assicurarsi di avere la configurazione perfetta per i propri occhi.

Stessi controller del Vive Focus 3

HTC adotta la mentalità "se non è rotto non aggiustarlo" per i controller del Vive XR Elite. Utilizza gli stessi controller del Vive Focus, il che non è un male in quanto questi controller sono ben bilanciati e progettati per adattarsi comodamente alla mano, con un posizionamento ergonomico dei pulsanti e dei sensori tattili.

Il Vive XR Elite è dotato di quattro telecamere ad ampio campo visivo con tracciamento, oltre a un sensore di profondità e a una telecamera RGB sulla parte anteriore, in modo da avere un buon mix di telecamere VR e MR per tenere conto di qualsiasi cosa si stia facendo.

HTC afferma che il tracciamento della mano può essere aggiunto alle applicazioni e alle esperienze VR, quindi dovrebbero essere disponibili controlli basati sui gesti, come nel caso di Meta Quest 2.

HTC ha costruito il Vive XR Elite per essere comodo in molti modi. Le fotocamere dell'auricolare includono fotocamere passanti che si dice siano sufficientemente buone per vedere il testo sul telefono mentre si indossa l'auricolare. Sono finiti i giorni in cui bisognava lottare con le cuffie e i cavi per toglierle e vedere il mondo circostante.

Quali sono le specifiche del Vive XR Elite?

Le specifiche delle cuffie Vive XR Elite sono ufficialmente elencate come:

Display con risoluzione di 1920 x 1920 pixel per occhio (3840 x 1920 pixel combinati), frequenza di aggiornamento di 90 Hz, campo visivo di 110 gradi.

Gamma IPD da 54 a 73 mm

6 DoF Inside-out Tracking con quattro telecamere di tracciamento, telecamera RGB da 16 MP, sensore di profondità, G-sensor, giroscopio e sensore di prossimità

Spazio di gioco consigliato 10x10m

Processore integrato Qualcomm Snapdragon XR2

128 GB di memoria interna e 12 GB di RAM

Connettività Bluetooth 5.2 + BLE e Wi-FI 6E

Uscita del Vive XR Elite

L'HTC Vive XR Elite è disponibile per il pre-ordine da oggi e le spedizioni inizieranno a febbraio 2023.

La confezione comprende le cuffie, due controller e un supporto per la batteria e viene venduta al seguente prezzo: