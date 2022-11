trapela il prossimo headset VR standalone di HTC

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Per un po' di tempo HTC è stata impegnata a stuzzicare un nuovo headset VR su Twitter, ma ora potremmo avere maggiori informazioni sotto forma di leak.

Già nell'ottobre del 2022, l'azienda aveva mostrato una piccola immagine del nuovo dispositivo con la frase "Go small or go home", poi aveva mostrato un'altra piccola immagine dell'auricolare, ma non aveva fornito ulteriori informazioni.

Ora sembra che il design e le specifiche del nuovo headset VR siano trapelati tramite lo YouTuber Brad Lynch (alias SadlyItsBradley).

Secondo Lynch, queste fughe di notizie provengono da fonti della catena di approvvigionamento e, sebbene non ci sia un nome ufficiale per il nuovo headset, sono trapelate alcune caratteristiche interessanti.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

In primo luogo, questo futuro headset di HTC sembra avere un design con un fattore di forma simile a quello dell'HTC Vive Flow, ma è anche dotato di funzionalità VR standalone simili a quelle del Vive Focus 3.

Nel video, lo YouTuber parla dell'headset e mostra dei rendering basati su immagini del nuovo headset che sono state oscurate per proteggere la fonte.

L'auricolare in sé sembra molto simile al Flow, ma si dice che abbia quattro telecamere per il tracciamento e un'altra per le visuali passanti. Si tratta inoltre di un headset 6DoF (sei gradi di libertà) con funzionalità VR autonome. Quindi forse è più vicino a un concorrente del Quest 2 che ai precedenti sforzi di HTC.

È interessante notare che il nuovo headset utilizza gli stessi controller del Vive Focus 3, ma è chiaramente diverso sotto diversi aspetti.

Il cosiddetto "Flowcus" (il nome è di Bradley, non di HTC) ha lenti pancake che contribuiscono al design sottile e leggero, oltre a un doppio display da 1.920×1.920 pixel con frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

L'aspetto più interessante è che l'ultimo nato in casa HTC sarà modulare (proprio come l'HTC Vive Cosmos), il che significa che non solo sarà possibile collegare moduli (come gli eye tracker) ma anche convertirlo in "modalità occhiali" per una visione casuale. C'è anche la possibilità che questo headset utilizzi il processore Snapdragon XR2 Gen. 2, anche se dovremo aspettare le notizie ufficiali in merito.

Speriamo in bene, ma dovremo attendere aggiornamenti ufficiali da parte di HTC.

Scritto da Adrian Willings.