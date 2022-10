Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - È stato un periodo intenso per HTC Vive. Non sembra passato molto tempo da quando l'azienda ha rilasciato il tethered PCVR HTC Vive Pro 2, il Vive Focus 3 dedicato alle aziende e il Vive Flow standalone.

Ora l'azienda si è affidata a Twitter per dare un'anticipazione di qualcosa di nuovo.

Go small or go home. pic.twitter.com/PUqqKn4V5E- HTC VIVE (@htcvive) 6 ottobre 2022

Un'immagine di quella che sembra la lente di un paio di occhiali da sole è stata pubblicata su Twitter insieme al tag "Go small or go home".

Questo significa che HTC Vive sta prestando attenzione a ciò che Meta sta facendo con i suoi vari dispositivi VR e si sta preparando a rilasciare qualcosa di piccolo, leggero e portatile?

Al momento c'è poco da fare e l'azienda non sta svelando molto. Infatti, come mostra un utente, anche se si afferra l'immagine e si aumenta la luminosità, tutto ciò che si ottiene è un "bel tentativo" e un insolente pollice in su che appare nell'angolo:

Detto questo, HTC Vive si è sicuramente preparato per questo. In un'e-mail inviata a Pocket-lint, l'azienda ha parlato di ciò che ha fatto finora:

"Sono stati 12 mesi importanti per HTC VIVE: l'anno scorso abbiamo presentato la prima evoluzione del nostro progetto Proton, VIVE Flow, un paio di occhiali VR leggeri e coinvolgenti. Al CES abbiamo presentato il VIVE Wrist Tracker, il primo tracker inside-out per un headset all-in-one, al MWC abbiamo debuttato la nostra nuova soluzione privata 5G, G-Reign, e abbiamo persino trasmesso esperienze PCVR al nostro headset VIVE Focus 3 tramite una rete wireless superveloce. Da allora, abbiamo ampliato l'ecosistema del VIVE Focus 3 con componenti aggiuntivi per il tracciamento oculare e facciale".

Con Meta pronta a rivelare nuovi dispositivi al Meta Connect 2022, sarà interessante vedere anche cosa arriverà da HTC Vive. Per ora non ci resta che aspettare e vedere.

Scritto da Adrian Willings.