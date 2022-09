Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - HTC ha rivelato alcuni accessori che possono essere aggiunti al Vive Focus 3 per migliorarlo e offrire un'esperienza VR più naturale e convincente. Questi accessori includono il Focus 3 Facial Tracker e il Focus 3 Eye Tracker.

Come si può immaginare, questi accessori sono progettati per offrire agli utenti un'esperienza più coinvolgente nella realtà virtuale. Il Focus 3 Facial Tracker, ad esempio, può essere utilizzato per tracciare il movimento delle labbra, della mascella, delle guance, del mento, dei denti e persino della lingua, per trasmetterlo nel mondo VR come un'espressione facciale realistica. Se sincronizzati con la voce, questi movimenti della bocca tracciati risulteranno ancora più credibili quando si chiacchiera con gli altri in un ambiente VR.

HTC afferma che questo sarà perfetto per le collaborazioni virtuali, comprese le sessioni di formazione VR, le riunioni remote Vive Sync e altro ancora.

L'Eye Tracker Vive Focus 3, invece, è destinato a facilitare le ricerche, a monitorare lo sguardo degli utenti e a offrire interazioni più naturali durante le esperienze VR.

Come il Facial Tracker, questa tecnologia può essere utilizzata per tradurre le espressioni facciali nella realtà virtuale, ma anche in altri modi. Dal momento che il Focus 3 è principalmente un dispositivo VR aziendale, la speranza è che venga utilizzato per analizzare il movimento degli occhi degli utenti, verificare quando l'attenzione e la concentrazione vengono attirate e aiutare le aziende a migliorare di conseguenza le loro offerte.

L'eye tracker è in grado di monitorare tutto, dalla posizione degli occhi alle dimensioni della pupilla, dalla posizione degli occhi all'apertura degli occhi. Questo può essere utilizzato per la mappatura termica e il tracciamento per studiare l'intento dell'utente. L'altro vantaggio del tracciamento oculare è che consente il rendering foveato. Ciò significa che le cuffie possono contribuire a ottimizzare l'esperienza di utilizzo, consentendo ai processori grafici di capire cosa deve essere renderizzato in base a ciò che l'utente sta guardando.

È entusiasmante assistere alla comparsa di un numero sempre maggiore di accessori di questo tipo, poiché ciò significa che in futuro la VR sarà migliore per tutti.

Scritto da Adrian Willings.