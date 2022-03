HTC ha rivelato aggiunte a Viverse la sua versione del metaverso

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - HTC è al MWC 2022 per mostrare le sue ultime offerte, tra cui Viverse , la risposta dell'azienda al metaverso .

Si dice che Viverse sia progettato per "potenziare la creatività, la collaborazione, la connessione, la condivisione di esperienze e altro ancora". Si tratta di connettere persone di ogni ceto sociale per vivere nuove esperienze mantenendo allo stesso tempo identità, sicurezza e privacy.

Viverse è multipiattaforma e progettato per essere accessibile tramite tablet, PC, smartphone e altro ancora. L' HTC Vive Flow è un candidato ovvio per immergersi nell'esperienza. Indossando gli occhiali immersivi portatili, gli utenti potranno spostarsi senza problemi tra le sedi virtuali in Vive Sync , Vive Engage e altro ancora.

HTC afferma che sta lavorando con centinaia di partner e sviluppatori per creare un sistema aperto in cui le persone possono muoversi in sicurezza tra diversi mondi virtuali ed esperienze. Ciò include accedere facilmente ad altri mondi, app, giochi e contenuti.

Oltre a questa notizia, HTC ha anche rivelato che Vive Flow sarà il primo dispositivo VR a supportare un portafoglio crittografico. In questo modo gli utenti saranno in grado di archiviare risorse digitali, inclusi gli NFT , e gestirle da lì. Se questo è il tuo genere, sarai in grado di utilizzare le tue risorse nel Viverse in questo modo.

Per la tranquillità dei genitori, HTC ha anche creato Vive Guardian. Un insieme di strumenti che includono controlli sulla privacy e sulla sicurezza che consentiranno ai genitori di gestire ciò che i bambini vedono nel Viverse.

Viverse è ora aperto e puoi accedervi oggi sul tuo telefono, tablet o dispositivo VR selezionato.

