(Pocket-lint) - L'azienda dietro uno dei migliori visori VR sul mercato, HTC , ha collaborato con Holride per portare la realtà virtuale in un posto dove non è mai stato prima: il sedile posteriore della tua auto .

In sostanza, l'idea è che i passeggeri potranno sfoggiare un visore VR e trasformare qualsiasi noioso viaggio in auto in un'attrazione coinvolgente del parco a tema.

Holoride promette di aggiungere emozioni a ogni viaggio in auto "unendo i contenuti XR con i dati di movimento, posizione e navigazione in tempo reale dell'auto e del suo ambiente, creando esperienze iper-immersive".

Si spera che l'uso di questi dati prevenga l'orribile cinetosi che immaginiamo potrebbe derivare dal tentativo di utilizzare una configurazione VR tradizionale in macchina.

Il sistema consente agli utenti di utilizzare gli stessi "gesti intuitivi che farebbero con i dispositivi VR convenzionali", ma presumiamo che ci siano misure in atto per impedirti di colpire il conducente nella parte posteriore della testa.

Holride utilizzerà le cuffie Vive Flow di HTC , una soluzione VR leggera (189 g) con un design ispirato agli occhiali da sole.

"Vive Flow è il dispositivo ideale per l'XR in movimento, quindi siamo entusiasti di collaborare con HTC Vive per offrire ai motociclisti l'accesso diretto a Holride. Il design elegante e portatile degli occhiali significa che i motociclisti possono vivere un'esperienza divertente e connessa ovunque vanno." ha affermato Nils Wollny, CEO e co-fondatore di Holride.

"Vive Flow può stare nel palmo della tua mano e offrire comunque un'esperienza mozzafiato", ha affermato Shen Ye, Global Head of Hardware di HTC Vive. "Abbinato all'impressionante tecnologia di Holride, sarai in grado di trasformare le corse in auto in parchi di divertimento virtuali. Siamo molto entusiasti di lavorare con Holride per plasmare il futuro dell'intrattenimento dei passeggeri".

Se sei curioso di saperne di più, il sistema Holride sarà presentato al MWC la prossima settimana . La società prevede di lanciare nella seconda metà del 2022.

Scritto da Luke Baker.