Il tracker da polso VR di HTC può vedere cosa c'è nella tua mano in VR

(Pocket-lint) - HTC ha rivelato un tracker VR da polso per il visore per realtà virtuale Vive Focus 3. Un localizzatore in grado di tracciare dal gomito alla punta delle dita.

Il Vive Wrist Tracker, giustamente chiamato, è progettato per offrire un monitoraggio leggero e versatile per l'auricolare autonomo all-in-one. Fissalo al polso e il tracker è in grado di assistere con il rilevamento della mano in VR anche quando non può essere visto dall'auricolare stesso.

HTC afferma che Vive Wrist Tracker non solo tiene traccia dei movimenti della mano, ma può anche tracciare gli oggetti che tieni in mano. Questo include tutto, dagli strumenti portatili ai volanti. Apparentemente il tracker da polso può anche essere collegato a oggetti del mondo reale e quindi fare in modo che tali oggetti possano essere tracciati con sei gradi di libertà.

Il vantaggio aggiuntivo di questa configurazione è che il tracker consente al sistema di tracciare il movimento della mano anche dove la mano normalmente lascerebbe l'area di tracciamento. Immagina di giocare a tennis, ad esempio, tenendo gli occhi sul tuo avversario ma facendo grandi oscillazioni che potrebbero andare dietro la tua testa o il tuo corpo e fuori dalla vista delle telecamere di tracciamento standard.

HTC afferma che Vive Wrist Tracker è in grado di tracciare i movimenti esatti della mano e fornire un tracciamento più preciso durante le esperienze VR.

Anche il Vive Wrist Tracker dovrebbe essere in grado di essere utilizzato senza troppi problemi poiché è più piccolo dell'85 percento rispetto al controller Vive Focus 3 e anche più leggero del 50 percento. È anche capace di quattro ore di uso costante e ha un pratico indicatore per farti sapere quando è necessario collegarlo per una carica.

Questo nuovo tracker sarà disponibile "all'inizio" del 2022 per $ 129, € 129, £ 119 .