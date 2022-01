Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Secondo quanto riferito, Google sta sviluppando un visore per realtà aumentata.

Sembra che il progetto sia appena iniziato, ma ciò non significa che Google sia ancora molto lontano dal rilasciare un prodotto che i consumatori possono acquistare. Ecco cosa devi sapere.

Secondo The Verge, che ha citato due fonti anonime, Google sta costruendo un visore AR come parte di uno sforzo chiamato in codice Project Iris. Il suo sviluppo è attualmente in corso in una struttura della Baia di San Francisco. Google ha incaricato alcuni membri del team di Google Pixel di lavorare sull'auricolare, con un totale di 300 persone che presumibilmente lavorano in tutto su Project Iris.

Clay Bavor di Google guida il progetto. Ha esperienza di lavoro su Google Cardboard , Google Daydream e persino la demo di Project Starline mostrata a Google I/O 2021.

Project Iris presenta fotocamere rivolte verso l'esterno che fondono le immagini virtuali con l'ambiente circostante.

Probabilmente sarà alimentato da un processore Google personalizzato e, ovviamente, funzionerà su Android. È interessante notare che, secondo quanto riferito, non richiederà una connessione collegata a una fonte di alimentazione e, per supportare la potenza di elaborazione, Google intende utilizzare i data center per eseguire il rendering di grafica in remoto e trasmetterli su Internet.

Sebbene si pensi che il visore AR di Google sia in fase di sviluppo iniziale, secondo quanto riferito potrebbe iniziare a essere spedito già nel 2024 insieme a Project Starline.

I casi d'uso target non sono del tutto chiari. Ma la società sta probabilmente costruendo un visore AR perché vuole stare al passo con i suoi rivali, come Meta , Microsoft , Magic Leap e Apple, che sono tutti attivi nello spazio AR e realtà virtuale. Non dimentichiamo inoltre che la nuova parola d'ordine per il 2022 è " metaverso ", grazie a molte di queste stesse aziende che stanno sviluppando hardware in modo silenzioso o pubblico che consentirebbe ai consumatori di accedere a un mondo virtuale condiviso per giochi, attività sociali, gioco e persino lavoro e riunioni.

Se dovessimo indovinare, Google vuole un pezzo della torta del metaverso e sa che Project Iris è uno dei primi passi che può fare per assicurarsi che non rimanga indietro.

Di seguito è riportata una cronologia di tutto ciò che è noto finora su Project Iris.

Project Iris potrebbe vedere Google scontrarsi con Meta e Apple.

Scritto da Maggie Tillman.