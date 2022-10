Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Meta ha iniziato a parlare della versione di prossima generazione delle sue cuffie Quest VR, più economiche .

Durante l'ultima conferenza stampa della società, il direttore finanziario Dave Wehner ha dichiarato che "la prossima generazione di cuffie Quest per i consumatori" verrà rilasciata "più avanti nel prossimo anno". Anche l'amministratore delegato Mark Zuckerberg ha parlato della "prossima generazione delle cuffie Quest per i consumatori". Sebbene non abbia specificato il nome o le specifiche tecniche, si può supporre che stia parlando del Meta Quest 3.

Zuckerberg ha menzionato specificamente il Quest 3 a ottobre, quando ha detto che è in fase di sviluppo.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Vale anche la pena di notare che, a settembre, un analista ha pubblicato un video che mostrava presumibilmente dei rendering CAD del Quest 3, rivelando che si collocherà a metà strada tra il Meta Quest Pro e le cuffie Quest 2 precedenti. Secondo altre indiscrezioni e fughe di notizie, il Quest 3 potrebbe essere dotato di "lenti pancake" simili a quelle del Quest Pro e delle cuffie Pico.

Meta tende a presentare nuove cuffie in autunno, in concomitanza con l'evento annuale Connect, quindi il Quest 3 potrebbe fare la sua comparsa intorno al Connect 2023. Si tratterà chiaramente di un headset VR economico rispetto al nuovo Quest Pro. Tuttavia, UploadVR ha notato che Zuckerberg ha fatto intendere che il tracciamento del volto e degli occhi sono un "grande obiettivo". In precedenza, alcuni rapporti indicavano che il Meta Quest 3 non includerà il tracciamento oculare o facciale come misura di risparmio, in modo che Meta possa mantenere il prezzo del Quest 3 basso e più accessibile per i consumatori.

Zuckerberg ritiene che il Quest 3 avrà probabilmente un prezzo compreso tra i 300 e i 500 dollari. Ricordiamo che il Quest 2 aveva un prezzo di partenza di 299 dollari.

Scritto da Maggie Tillman. Modifica di Rik Henderson.