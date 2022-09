Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Meta ha annunciato che terrà il Meta Connect 2022 a ottobre. Se si sommano le recenti fughe di notizie e le citazioni dello stesso CEO Mark Zuckerberg, è lecito supporre che all'evento potrebbe fare il suo debutto un headset per la realtà mista di fascia alta. Forse anche il Project Cambria. Naturalmente Meta fornirà anche un aggiornamento sul metaverso e su Horizon Worlds. Ecco tutto quello che c'è da sapere, compreso come assistere in prima persona all'azione.

Meta Connect è l'evento annuale di Meta dedicato alla realtà aumentata e virtuale. In un post sul blog di Oculus, Meta ha dichiarato che il Connect riunisce "sviluppatori AR/VR, creatori, marketer e altro ancora per celebrare l'industria e la sua crescita, esplorando al contempo ciò che sarà necessario per dare vita al metaverso". Quest'anno, l'evento si aprirà con un keynote che includerà "i leader dello spazio AR, VR e XR" e sarà seguito da sessioni di sviluppatori on-demand.

Meta terrà il Meta Connect l'11 ottobre alle 13:00 ET / 10:00 PT.

Sì, l'evento sarà trasmesso in livestreaming. Sarà possibile guardarlo dal sito web di Meta Connect. Pocket-lint spera di inserirlo qui non appena sarà disponibile.

È probabile che gli annunci non siano così folli come quelli fatti al Connect dell'anno scorso, quando l'azienda ha cambiato nome da Facebook a Meta. Tuttavia, sono in programma un paio di novità di rilievo.

Meta ha lasciato intendere che il suo auricolare di fascia alta "Project Cambria" farà la sua comparsa. Il mese scorso, infatti, l'amministratore delegato di Meta, Mark Zuckerberg, ha dichiarato che la sua azienda avrebbe annunciato un nuovo headset VR in ottobre.

In seguito, Zuckerberg ha pubblicato un'immagine su Facebook. In essa lo si vede indossare un dispositivo molto simile a quello che è stato rivelato finora su Project Cambria. Si prevede che l'auricolare includa il tracciamento degli occhi e del volto e il passaggio dei colori. Potrebbe anche avere uno schermo a più alta risoluzione rispetto a quello dell'Oculus Quest 2. Probabilmente sarà anche molto più costoso del Quest 2, che ora costa 399,99 dollari.

Meta ha dichiarato che utilizzerà lo show di quest'anno per discutere del metaverso, e questo significa che probabilmente sentiremo parlare della sua app di punta Horizon Worlds.

Il mese scorso, Zuckerberg ha dichiarato che ci saranno "importanti aggiornamenti a Horizon e alla grafica degli avatar". Horizon Worlds consente alle persone di creare le proprie esperienze e di rilassarsi nella realtà virtuale. Di recente Zuckerberg ha pubblicato uno screenshot di Horizon che è diventato virale e ha generato meme. L'amministratore delegato di Meta ha risposto alle reazioni affermando che sono in arrivo aggiornamenti significativi, di cui si saprà di più l'11 ottobre al Meta Connect.

