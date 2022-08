Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Mark Zuckerberg, CEO di Meta, ha annunciato nel podcast di Joe Rogan che il prossimo dispositivo di realtà virtuale della sua azienda - probabilmente Project Cambria / Meta Quest Pro - arriverà finalmente nell'ottobre 2022.

"Per il prossimo dispositivo che uscirà a ottobre, ci sono alcune grandi caratteristiche", ha detto Zuckerberg parlando della realtà virtuale all'inizio del podcast, che potete ascoltare qui su Spotify.

Anche se Zuckerberg non ha fatto il nome del dispositivo, ha descritto le opzioni sociali che saranno abilitate dal tracciamento degli occhi e del viso nella VR. "La possibilità di avere un contatto visivo nella realtà virtuale... di tracciare il vostro viso in modo che il vostro avatar, non sia solo una cosa immobile, ma che se sorridete, se aggrottate le sopracciglia, se fate il broncio o qualunque sia la vostra espressione, questo si traduca in tempo reale nel vostro avatar".

Tirando le somme, probabilmente sta parlando di Project Cambria, un prossimo headset di Meta che dovrebbe avere uno schermo a colori ad alta risoluzione, sensori interni per il tracciamento degli occhi e funzioni di realtà aumentata passthrough.

Meta ha già dichiarato che Project Cambria è un headset per la realtà mista che uscirà nel corso dell'anno, ma non aveva menzionato il mese di ottobre prima dei commenti di Zuckerberg al podcast di Rogan. L'azienda non ha ancora rivelato un nome ufficiale per l'auricolare. Si pensa che si chiamerà Meta Quest Pro, poiché Project Cambria è semplicemente il nome in codice interno dell'auricolare. Si aggiungerà alle cuffie Meta Quest di fascia bassa, che costano 399 dollari.

Scritto da Maggie Tillman.