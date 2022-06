Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Il fondatore e CEO di Meta, Mark Zuckerberg, ha annunciato che Horizon Home è in fase di lancio grazie a un nuovo aggiornamento software per le cuffie per la realtà virtuale Quest 2.

L'anno scorso Meta ha presentato Horizon Home come uno spazio virtuale in cui diversi utenti possono riunirsi, comunicare e collaborare. Ma è meno aziendale e più consumer: Horizon Home diventa la nuova esperienza front-end per un'esperienza Oculus Quest 2 VR. È possibile costruire e personalizzare la propria casa, lanciare altre esperienze attraverso di essa, guardare film ed eventi dal vivo e persino invitare ospiti a unirsi a noi sotto forma di avatar. È quindi possibile riunirsi in gruppi per attività, giochi o visioni.

Recentemente Meta ha annunciato che saranno disponibili altre app per il multitasking all'interno di Horizon Home, tra cui Slack e Dropbox.

In un video pubblicato su Facebook da Zuckerberg venerdì 11 giugno 2022, l'amministratore delegato di Meta ha parlato dell'imminente aggiornamento del software, il v41, che porterà Horizon Home, e ha chiacchierato anche con il leggendario free climber Alex Honnold. Ricordiamo che Facebook harecentemente rinominato Oculus Quest in Meta Quest.

Scritto da Maggie Tillman.