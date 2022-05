Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Mark Zuckerberg, CEO di Meta, ha recentemente condiviso un video dimostrativo delle prossime cuffie per la "realtà virtuale" di fascia alta di Meta: Project Cambria.

Pur non rivelando l'headset in sé, ha rivelato la capacità dell'headset di effettuare un passthrough ad alta risoluzione e a colori, il che significa che sarà possibile interagire con oggetti virtuali sovrapposti agli ambienti della vita reale. In altre parole, si tratta di un auricolare VR in grado di offrire un'esperienza di realtà mista (MR). Le funzioni MR sfruttano la Presence Platform di Meta, introdotta lo scorso autunno. Le attuali cuffie Quest possono visualizzare solo contenuti passanti in scala di grigi, ma Project Cambria dispone di sensori di immagine a più alta risoluzione.

Il risultato? Il mondo reale può sembrare più reale all'interno delle cuffie. Ecco tutto quello che c'è da sapere su Project Cambria.

Project Cambria è un auricolare per la realtà mista

In occasione di Connect 2021, la conferenza annuale di Meta dedicata agli sviluppatori, l'amministratore delegato Mark Zuckerberg ha rivelato per la prima volta che la sua azienda ha in cantiere un nuovo headset.

Chiamato Project Cambria, l'headset dovrebbe essere un aggiornamento del vecchio Oculus Quest 2, ma non un headset sostitutivo. Si prevede che offrirà un'esperienza di realtà mista migliorata. Facebook non ha ancora menzionato un prezzo o una data di uscita esatta oltre il 2022, ma Zuckerberg l'ha definito "completamente nuovo" e nella "fascia alta dello spettro di prezzo".

Dovrebbe includere funzioni di nuova generazione che Facebook non può includere nella gamma Quest.

Ecco tutto quello che sappiamo finora sulle prossime cuffie di Meta...

Durante una conferenza stampa del maggio 2022, l'amministratore delegato Mark Zuckerberg ha dichiarato che l'obiettivo di Project Cambria è quello di sostituire "il vostro computer portatile o la vostra postazione di lavoro". Ha dichiarato che Cambria è dotato di telecamere rivolte verso l'esterno e consente esperienze di realtà mista anziché di realtà virtuale completa. Secondo quanto riferito, alcuni membri dei Reality Labs di Meta hanno descritto il dispositivo come un "computer portatile per il viso".

Project Cambria dovrebbe vantare funzioni di face-tracking e eye-tracking, oltre a ottiche più compatte. Meta ha dichiarato di essere dotata di telecamere in grado di trasmettere video ad alta risoluzione e a colori agli schermi dell'headset. Le cuffie VR wireless di seconda generazione non richiedono un PC e offriranno esperienze di gioco VR di alto livello a un prezzo accessibile.

Detto questo, Protocol ha provato Project Cambria e ha dichiarato che la qualità video prodotta dai sensori delle cuffie è simile a quella di "video domestici di qualità decente".

Meta ha recentemente condiviso un video di due minuti e mezzo in cui parla della sua Presence Platform, che mostra l'ampio canyon tra le cuffie Quest e Cambria in termini di capacità.

Andrew Bosworth, CTO di Meta, ha anche rivelato su Twitter che un aggiornamento dell'SDK in arrivo includerà "l'intero set di strumenti della Presence Platform alimentati dalla percezione artificiale e dall'IA: Passthrough, Spatial Anchors, Scene, Interaction e Voice SDK, e la nostra Hand Tracking API recentemente aggiornata".

Data di uscita di Project Cambria: nel settembre 2022.

Meta starebbe sviluppando Project Cambria insieme ad altre tre cuffie per la realtà virtuale,

The Information ha affermato che Meta intende rilasciarle tutte entro la fine del 2024. Fanno tutti parte della missione Meta in corso nel metaverso. La prima di queste cuffie è Project Cambria. Dovrebbe debuttare a settembre. The Information ha descritto Cambria come una cuffia VR e mixed-reality standalone di fascia alta per il lavoro a distanza piuttosto che per il gioco.

Costo di Project Cambria: negliStati Uniti, probabilmente 799 dollari o più.

Al momento del lancio, Project Cambria dovrebbe costare circa 799 dollari o più.

Ecco tutte le principali notizie, indiscrezioni e fughe di notizie sul Project Cambria:

Mark Zuckerberg ha condiviso un breve video dimostrativo che illustra alcune delle funzionalità del prossimo headset per la realtà virtuale di fascia alta di Meta, Project Cambria.

Meta, l'azienda precedentemente nota come Facebook, starebbe sviluppando nuovo hardware, tra cui quattro cuffie per la realtà virtuale, alcune delle quali potrebbero arrivare quest'anno.

Durante Connect 2021, la conferenza annuale di Facebook dedicata agli sviluppatori, l'amministratore delegato Mark Zuckerberg ha rivelato che la sua azienda ha in cantiere un nuovo headset VR.

Scritto da Maggie Tillman.