Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Meta, la società precedentemente conosciuta come Facebook, starebbe sviluppando un nuovo hardware, tra cui quattro cuffie per la realtà virtuale.

The Information ha affermato che Meta prevede di rilasciare le nuove cuffie per la realtà virtuale tra oggi e la fine del 2024, che sono tutte parte della sua missione metaverso in corso. Il primo di questi auricolari dovrebbe debuttare questo settembre. Nome in codice Project Cambria, è una cuffia standalone di fascia alta per la VR e la realtà mista per il lavoro a distanza piuttosto che per il gioco.

Cambria non è un segreto a questo punto. Proprio la scorsa settimana, in una telefonata sui guadagni, il CEO Mark Zuckerberg ha detto che l'obiettivo di Cambria è quello di sostituire alla fine "il vostro computer portatile o la vostra configurazione di lavoro". Cambria dispone di telecamere rivolte verso l'esterno e consente la realtà mista invece di esperienze di realtà virtuale completa. Le persone all'interno dei Reality Labs di Meta hanno riferito di aver descritto il dispositivo come un "computer portatile per la faccia".

Quando verrà lanciato, Cambria dovrebbe costare circa 799 dollari o più.

Dopo Cambria, nel 2023, ci si può aspettare una nuova versione dell'auricolare Quest da 299 dollari di Meta. Poi, nel 2024, sia Cambria che Quest saranno aggiornati.

Detto questo, il rapporto di The Information ha discusso i vincoli di fornitura che hanno causato frequenti ritardi per Meta, bloccando la sua spinta nella VR e AR. Ma Meta è ancora in questo per il lungo periodo, con la società che ha detto agli azionisti nella sua ultima chiamata che sta "gettando le basi" per quello che si aspetta di essere un "2030 molto eccitante".

Scritto da Maggie Tillman.