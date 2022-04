Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - La piattaforma di metaverso sociale Horizon Worlds di Meta sta arrivando sul web, secondo un dirigente della società.

Il CTO Andrew "Boz" Bosworth ha twittato che, quando la "versione web" di Horizon sarà lanciata, la sua tassa di piattaforma sarà del 25 per cento. "Questo è un tasso molto più basso rispetto ad altre piattaforme di world-building simili", ha twittato come parte di un thread che spiega la nuova struttura di commissioni di Horizon per i creatori. E, per gli acquisti di Horizon, Meta prenderà un taglio del 25 per cento della percentuale rimasta dopo le eventuali commissioni della piattaforma.

Ma tutto questo discorso sulla struttura delle commissioni non è la notizia principale. Essere disponibile sul web sarebbe un'enorme espansione per Horizon Worlds, che attualmente è disponibile solo su Quest VR headsets. Boz non ha detto quando Horizon potrebbe espandersi al web. Ma, all'inizio di questa settimana, l' azienda ha rivelato ai media che sta lavorando per portare Horizon sui telefoni cellulari nel corso di quest'anno.

È anche nei primi colloqui per portarlo sulle console di gioco.

Tornando a quelle tariffe del 25%: Con la web app di Horizon Worlds, Boz ha chiarito su Twitter che Meta prevede di prendere circa il 25 per cento. Per le piattaforme con una tassa del 30 per cento, incluso il Quest Store di Meta, prenderà il 25 per cento del restante 70 per cento. Quindi, per le cose vendute in Horizon su un dispositivo Quest VR, Meta prenderà un enorme 47,5 per cento di ogni transazione.

Chiaramente questo non piacerà a tutti.

Scritto da Maggie Tillman.