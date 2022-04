EE offrirà in esclusiva gli occhiali AR Nreal Air nel Regno Unito

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - EE sta entrando in un mondo virtuale, confermando che lancerà gli occhiali AR Nreal Air nel Regno Unito.

Gli Nreal Air offrono un design simile a un paio di occhiali da sole, che quando accoppiati con l'app per smartphone Nreal Nebula possono poi offrire esperienze AR in movimento.

Approfittando della più recente connettività 5G di EE, sarete in grado di ottenere uno schermo virtuale fino a 201 pollici per godere di contenuti in un modo totalmente nuovo.

Pensate al Nreal Air come a un cinema portatile, qualcosa che si può scivolare su per godere di giochi o film su uno schermo più grande, proprio nella vostra linea degli occhi, piuttosto che guardare sul vostro telefono. Naturalmente, avrete bisogno anche della connessione via cavo con il vostro telefono.

All'interno degli occhiali Nreal Air ci sono un paio di display OLED per mettere il contenuto proprio di fronte ai vostri occhi, mentre ci sono due altoparlanti "open ear". Piuttosto che inserirli nelle orecchie, ascolterete l'audio proveniente dagli occhiali in modo da non essere totalmente isolati.

Naturalmente, c'è la possibilità di utilizzare altri accessori, come un controller di gioco, con il telefono - quindi c'è una gamma completa di possibilità disponibili.

Ci sono un paio di modalità diverse supportate da Nreal Air - Air Casting consente di riflettere lo schermo del telefono su un display molto più grande attraverso gli occhiali, mentre la modalità MR Space fa un passo avanti nella realtà mista e ti permetterebbe, per esempio, di aprire più schermi di grandi dimensioni in uno spazio virtuale in modo da poter guardare due cose contemporaneamente.

Il Nreal Air traccerà il movimento della vostra testa, supporterà le lenti da vista e incorporerà anche un microfono.

Ciò che questi occhiali non faranno è accettare qualsiasi input visivo dal mondo intorno a voi - non ci sono telecamere, quindi non c'è supporto per sovrapposizioni aumentate o controlli gestuali.

EE ha detto che i prezzi saranno rivelati più vicino al lancio "più tardi questa primavera". Naturalmente mireremo a portarvi un resoconto completo dell'esperienza che otterrete non appena possibile, ma potete registrare il vostro interesse sul sito web di EE.

Scritto da Chris Hall.