Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Il recente programma naturalistico della BBC, The Green Planet, è uno sguardo straordinariamente dettagliato e vibrante sulla vita delle piante in tutto il mondo, ed è incredibilmente bello visto in 4K su un display di qualità. Detto questo, non c'è niente di meglio che essere incorporati in un ambiente per farti impegnare con esso.

Questa è la teoria alla base di una nuova installazione di un mese su Piccadilly Circus a Londra, una squadra tra il team di networking 5G di EE, BBC e Factory 42. The Green Planet AR Experience fornisce ai visitatori un Samsung Galaxy S21 e alcune cuffie, prima di inviarli in una serie di stanze per esplorare un mondo di realtà aumentata (AR).

Ti muoverai attraverso paesaggi marini sottomarini e delta di fiumi inzuppati e pendii montuosi, ogni stanza è abbastanza spoglia finché non guardi attraverso lo schermo del tuo telefono per vedere la versione AR ornata di piante e fauna selvatica. Con Sir David Attenborough che ti racconta, ingrandire le aree giuste e scoprire come sopravvivono le piante è davvero divertente.

Sebbene l'AR sia una parte consolidata del mondo degli smartphone, è ancora qualcosa che la maggior parte delle persone non usa quasi mai, e questo è un caso d'uso più convincente di quello che abbiamo incontrato da secoli: possiamo benissimo immaginare un museo che fa un grande uso di la tecnica per impedire a un gruppo scolastico turbolento di ribellarsi, per esempio.

Detto questo, alcuni piccoli intoppi tecnici hanno sottolineato che è ancora tutt'altro che facile far funzionare senza problemi queste installazioni AR, sia che si tratti degli ambienti virtuali che non sono sincronizzati con i muri della vita reale in alcuni punti, sia che le fotocamere del telefono perdano completamente le tracce e debbano essere ripristinato dai membri del personale.

Tuttavia, per chiunque si trovi nel centro di Londra nelle prossime settimane è un ottimo passatempo che espande il senso di connessione che si ottiene guardando The Green Planet: è aperto da oggi fino al 9 marzo 2022 e puoi prenotare biglietti gratuiti online qui .

Scritto da Max Freeman-Mills.