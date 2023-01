L'auricolare AR/VR Reality Pro di Apple potrebbe debuttare già a marzo

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Secondo un nuovo rapporto, le tanto vociferate cuffie AR/VR di Apple potrebbero debuttare già a marzo. Si pensa che Apple lo annuncerà prima della WWDC 2023.

L'auricolare per la realtà mista, che dovrebbe chiamarsi Reality Pro, dovrebbe essere presentato in primavera, stando a un nuovo rapporto di Mark Gurman, giornalista di Bloomberg esperto di Apple. Secondo il giornalista, Apple annuncerà il nuovo headset prima della Worldwide Developers Conference di quest'anno, che si tiene normalmente a giugno.

Si pensa che Apple annuncerà il prodotto in anticipo e poi darà agli sviluppatori la possibilità di lavorare sulle loro applicazioni prima del rilascio al pubblico, attualmente previsto per la fine dell'anno.

"Apple ha già condiviso il dispositivo con un piccolo numero di sviluppatori di software di alto profilo per testarlo", afferma Gurman, aggiungendo che l'hardware esegue internamente un nuovo sistema operativo denominato Borealis. Per il pubblico, Borealis porterà il nome di xrOS.

Gurman fa notare che finora Apple ha faticato a immettere sul mercato l'auricolare, suggerendo che c'è ancora la possibilità che ulteriori ritardi colpiscano un prodotto che dovrebbe costare più di 3.000 dollari. "Apple aveva l'obiettivo di immetterlo sul mercato entro il 2019", afferma. "Con il tempo, i ritardi si sono accumulati. Apple aveva previsto di lanciare il dispositivo nel 2020, poi nel 2021 e infine nel 2022".

L'auricolare dovrebbe utilizzare più fotocamere e due display 4K. Il software xrOS sarà in grado di eseguire applicazioni iPhone in finestra, anche se appariranno in 2D piuttosto che nell'esperienza 3D per la quale l'auricolare sarà probabilmente conosciuto.

