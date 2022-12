Il software che alimenta le cuffie AR/VR di Apple ha cambiato nome

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Apple dovrebbe annunciare il suo primo auricolare AR/VR nel 2023, ma il software che lo alimenterà avrebbe cambiato nome.

L'auricolare AR/VR sarà il primo ingresso di Apple nel mercato attualmente dominato da Meta e Quest 2. Ora, Mark Gurman di Bloomberg, che gode di ottime conoscenze, riferisce che il software che alimenterà l'auricolare non si chiamerà più realityOS come si pensava in un primo momento. Secondo lui, Apple lo sta chiamando internamente xrOS, anche se non è ancora chiaro se il software sarà chiamato così al momento della commercializzazione del prodotto.

Gurman afferma che XR "sta per extended reality, un termine che comprende sia la realtà aumentata che quella virtuale", e sembra che Apple voglia far sapere che l'auricolare gestirà entrambe. Si pensa che l'auricolare offrirà funzionalità di realtà aumentata, come la sovrapposizione di informazioni all'ambiente circostante, oltre alle tradizionali funzionalità di realtà virtuale, utili per guardare contenuti, giocare e utilizzare app di produttività.

Si prevede che le cuffie siano costose, con un prezzo superiore ai 2.000 dollari. Con questa cifra si otterrà un dispositivo dotato di più di una dozzina di telecamere per il tracciamento dei movimenti e di chip di elaborazione progettati da Apple in stile Mac. Si dice che gli schermi ad altissima risoluzione garantiranno un'ottima visualizzazione, mentre le funzionalità di riconoscimento dell'iride consentiranno alle persone di condividere un unico auricolare e di far apparire le proprie impostazioni e applicazioni ogni volta che lo indossano.

