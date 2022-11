Il Metaverse è fuori, l'Appleverse è dentro per le cuffie AR/VR di Apple

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Le cuffie AR/VR di Apple sono più vicine che mai e l'azienda punta sulla produttività e sull'integrazione delle app, secondo un rapporto che anticipa il lancio nel 2023.

È da un po' di tempo che ci aspettiamo che Apple lanci un auricolare AR/VR, e i rapporti continuano a indicare un lancio nel 2023. Ora Mark Gurman di Bloomberg afferma che lo sviluppo del sistema operativo dell'auricolare sta "terminando" e che le mosse dei dipendenti suggeriscono che l'azienda si sta concentrando sull'introduzione di alcune applicazioni familiari nella piattaforma.

Scrivendo nella sua newsletter settimanale Power On, Gurman afferma che la prima versione del sistema operativo delle cuffie è denominata Oak ed è già quasi completa. Inoltre, Gurman ritiene che Apple abbia trasferito un dirigente di iWork nel team delle cuffie, indicando un focus sulla produttività per un dispositivo che dovrebbe costare più di 3.000 dollari / 2.500 dollari / 2.900 euro.

"Prima di entrare a far parte del gruppo delle cuffie, [Yaniv] Gur ha supervisionato la progettazione delle applicazioni iWork (Pages, Keynote e Numbers), oltre alle applicazioni Books, Notes e News sulle piattaforme dell'azienda", afferma Gurman, aggiungendo poi che "il team delle cuffie ha già un capo del sistema operativo, Geoff Stahl, quindi la nomina di Gur mi suggerisce che l'azienda sta sviluppando una suite di applicazioni di produttività per le cuffie".

Altre aziende hanno già spinto sull'uso delle cuffie per la produttività, con Mark Gurman di Meta che sembra aver scommesso sul fatto che le persone vorranno tenere riunioni d'ufficio nel Metaverse. Ma Apple sembra intenzionata a spingere le proprie applicazioni iWork come parte di un più ampio programma di "Appleverse", con l'azienda che sta anche lavorando per far sì che gli sviluppatori utilizzino gli App Intents quando creano applicazioni per le cuffie. Gli sviluppatori di applicazioni per iPhone e iPad utilizzano già gli Intent per collegare applicazioni come Siri e Shortcuts.

L'auricolare Apple di cui si vocifera dovrebbe essere dotato di più di una dozzina di telecamere per il tracciamento e di due display 8K, mentre è previsto anche il supporto biometrico per il rilevamento dell'iride. L'auricolare Apple, che si pensa si chiamerà Reality One o Reality Pro, sarà inoltre dotato di più CPU simili a quelle dei Mac, forse per spiegare il prezzo elevato.

