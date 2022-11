La presentazione delle cuffie AR/VR di Apple potrebbe essere a pochi mesi di distanza

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Le cuffie AR/VR di Apple, di cui si parla da tempo, potrebbero finalmente entrare in produzione di massa, con un annuncio già nell'aprile del 2023.

Da diversi anni si parla dell'ingresso di Apple nel mercato delle cuffie AR/VR e ora un nuovo rapporto sostiene che la produzione di massa del prodotto potrebbe iniziare a marzo del 2023. Si pensa che l'azienda potrebbe annunciare il prodotto solo poche settimane dopo, forse ad aprile. Tuttavia, dato che l'evento Worldwide Developers Conference (WWDC) si terrà probabilmente a giugno, è possibile che Apple si trattenga fino ad allora.

Secondo lo stesso rapporto, la fornitura iniziale di Apple sarà estremamente limitata, anche se si prevede che il prezzo elevato servirà a limitare la domanda. A tal fine, il rapporto ritiene che l'auricolare di Apple "si rivolga principalmente ai mercati commerciali", anche se non è ancora chiaro cosa significhi o perché Apple dovrebbe entrare in tale mercato.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

L'auricolare stesso dovrebbe essere dotato di silicio Apple simile a quello dei Mac, di display ad alta risoluzione e di più telecamere a bordo (ben 14) per il tracciamento. Si pensa anche che il supporto per la scansione dell'iride sia una caratteristica importante, che permetterà a più persone di condividere le cuffie e al dispositivo di sapere chi le indossa in qualsiasi momento. Secondo quanto riportato in precedenza, Apple starebbe utilizzando materiali più leggeri rispetto ad alcuni dei suoi concorrenti, per consentire alle persone di indossare le cuffie più a lungo senza fastidi.

Scritto da Oliver Haslam.