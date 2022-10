Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Si dice che le prossime cuffie per la realtà mista di Apple siano dotate di fotocamere progettate per scansionare gli occhi di chi le indossa, consentendo l'autenticazione biometrica. Questa funzione consentirebbe di pagare gli acquisti e di accedere ad applicazioni e servizi utilizzando solo gli occhi.

La funzione, che probabilmente si comporterà in modo simile al Face ID già utilizzato sugli iPhone e sugli iPad di Apple, renderà anche più facile per più persone utilizzare lo stesso auricolare in momenti diversi, secondo quanto riportato da The Information. Si tratta di una caratteristica che farebbe risaltare le cuffie Apple tra i prodotti concorrenti, come le Quest Pro di Meta.

Lo stesso rapporto sottolinea l'uso di 14 telecamere diverse, rispetto alle 10 del Quest Pro. Le telecamere in più dovrebbero consentire alle cuffie Apple di tracciare con maggiore precisione il corpo di chi le indossa, comprese le gambe.

Citando due persone che hanno lavorato al progetto dell'auricolare AR/VR di Apple, The Information nota anche che l'auricolare è più sottile e più leggero di quello mostrato di recente da Meta - il Quest Pro pesa 722 grammi, per fare un riferimento. Altre informazioni riguardano la possibilità di applicare magneticamente le lenti da vista per chi ne ha bisogno.

La prima incursione di Apple nel mondo AR/VR dovrebbe costare più di 2.000 dollari e utilizzare più chip progettati da Apple, simili a quelli che alimentano iPhone, iPad e Mac. Finora non è stata comunicata alcuna data di uscita certa, ma le ultime indiscrezioni parlano di un lancio nella prima parte del 2023.

Scritto da Oliver Haslam.