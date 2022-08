L'auricolare AR/VR di Apple si chiamerà "Reality One"?

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Secondo quanto riferito, Apple ha depositato diversi marchi che potrebbero far pensare a come si chiamerà il suo visore AR/VR.

Il dispositivo per la realtà mista, di cui si vocifera da tempo l'uscita nel 2023, potrebbe essere presentato con il nome di "Reality One". Apple ha anche depositato i marchi per i nomi "Reality Pro" e "Rea;ity Processor".

-

I marchi sono stati registrati presso l'Ufficio Marchi e Brevetti degli Stati Uniti (USPTO) e sono stati depositati da studi legali noti per aver lavorato con Apple in passato. Si tratta di un processo sinonimo di azienda di Cupertino.

Mark Gurman diBloomberg scrive che i marchi sono stati depositati anche al di fuori degli Stati Uniti, in UE, Regno Unito, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Arabia Saudita, Costa Rica e Uruguay. Apple sta chiaramente coprendo tutte le basi.

I primi indizi sul marchio indicavano che era stato depositato anche il nome "realityOS", il che fa sicuramente pensare a una struttura di nomi. Tuttavia, poiché nessuno dei depositi è stato ancora approvato, i nomi finali potrebbero essere modificati.

Al momento non è noto quando Apple intenda svelare i suoi piani per gli auricolari AR/VR. Potrebbe esserci un breve accenno durante il lancio dell'iPhone 14 il 7 settembre, anche se molti credevano che la cosa fosse simile per il keynote della WWDC di giugno, ma non è stato così.

In ogni caso, è improbabile che vedremo un auricolare vero e proprio non prima del prossimo anno.

Scritto da Rik Henderson.