Tim Cook ha appena lasciato intendere che Apple sta lavorando a un auricolare AR?

(Pocket-lint) - Tim Cook, CEO di Apple, ha recentemente rilasciato un'intervista al China Daily in cui ha lasciato intendere, o forse no, che Apple sta lavorando a un auricolare per la realtà aumentata.

Alla domanda su quali siano le caratteristiche di un auricolare AR per avere successo nel mercato consumer, il dirigente ha parlato di come Apple abbia un interesse attivo nella tecnologia della realtà aumentata e, alla fine, ha persino detto agli spettatori di "rimanere sintonizzati e vedrete cosa abbiamo da offrire". Vale la pena di guardare l'intera clip su Twitter - che è stata individuata da 9to5Mac - per vedere come l'intervistatore pone la domanda e per osservare la risposta piuttosto schiva di Cook.

Non si può fare a meno di chiedersi se Cook stia alludendo al fatto che Apple stia sviluppando un auricolare AR. Tenete presente che si dice che l'azienda stia sviluppando un qualche tipo di auricolare, che sia AR o AR/VR, da almeno cinque anni. Sia Cook che l'intervistatore sono probabilmente a conoscenza di queste voci.

Durante l'intervista, Cook ha ammesso che "non potrebbe essere più entusiasta" dell'AR, anche se ha sottolineato che la tecnologia è ancora agli "inizi".

L'amministratore delegato di Apple ha parlato più volte di AR negli ultimi anni, affermando addirittura che si tratta di"una parte criticamente importante del futuro di Apple". Le notizie più recenti indicano che il lavoro di Apple su un auricolare di prima generazione è quasi completo. Inoltre, avrebbe iniziato a sviluppare un sistema operativo, chiamato Reality OS.

Nonostante tutte queste voci, tuttavia, Apple non ha ancora confermato o annunciato ufficialmente nulla. In effetti, molti pensavano che Apple avrebbe presentato l'auricolare alla WWDC 2022. Ma non è mai successo.

Scritto da Maggie Tillman.