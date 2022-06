Gli sfuggenti occhiali AR di Apple potrebbero non comparire prima della fine del 2024

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Sono anni che attendiamo notizie ufficiali sui tanto vociferati occhiali per la realtà aumentata di Apple, con voci che si rincorrono continuamente sulla direzione del progetto del gigante tecnologico di Cupertino.

Il nocciolo della questione non cambia mai: diversi analisti e fonti del settore sembrano assolutamente certi che Apple stia lavorando a un paio di cuffie per la realtà aumentata.

Tuttavia, la finestra in cui potrebbe essere rilasciato non è chiaramente fissata. Ora, Jeff Pu di Haitong Intl Tech Research ha affermato che le indicazioni della catena di approvvigionamento indicano un lancio alla fine del 2024, più tardi di quanto previsto da molti altri.

Si tratta di componenti provenienti da LuxShare, che lavora su una serie di prodotti Apple, quindi è certamente un'ipotesi credibile per quanto riguarda le cuffie.

Conoscendo la segretezza di Apple, tuttavia, se la finestra di uscita alla fine del 1920 è davvero accurata, si può presumere che non sentiremo nulla di ufficiale sul dispositivo fino a poco prima di quel momento - molto probabilmente alla WWDC di quell'anno o in una conferenza stampa separata in autunno.

In ogni caso, potete aspettarvi un altro paio d'anni di notizie e indiscrezioni su ciò che Apple sta progettando per scuotere il mercato.

Scritto da Max Freeman-Mills.