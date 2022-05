Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Da anni si dice che Apple stia sviluppando un headset per la realtà mista. E ora, nell'ultima settimana, sono emerse due notizie su queste cuffie, ancora non confermate.

L'ultima informazione proviene da, beh, The Information. Rivela che Apple ha deciso di optare per un headset standalone per la realtà mista. Si tratta di una scelta che l'azienda ha discusso internamente.

Sembra che Apple abbia avuto molti problemi a decidere se andare avanti con un auricolare VR più potente che richiedeva una base fissa o un auricolare autonomo. Mike Rockwell, leader di Apple AR e VR, ha riferito di aver preferito la versione più potente con una base fissa (pare che un prototipo fosse alimentato da quello che ora è noto come M1 Ultra). Ma alla fine i dirigenti Apple hanno optato per il prodotto autonomo. Bloomberg ne ha dato notizia per la prima volta nel 2020. La decisione ha causato problemi nello sviluppo delle cuffie.

Secondo quanto riferito, è stato impossibile per il team delle cuffie tornare al punto di partenza e creare un singolo chip per gestire tutti i compiti. Inoltre, sembra che gli ingegneri abbiano avuto difficoltà a incorporare oltre una dozzina di fotocamere nell'auricolare. Anche Jony Ive si starebbe occupando del progetto. Egli "preferisce" una batteria indossabile, ma il design finale è ancora sconosciuto, secondo The Information.

Si pensi che la scorsa settimana Apple ha mostrato un auricolare per la realtà mista al suo consiglio di amministrazione. Se è vero, questo suggerisce che il lancio è imminente. Debutterà alla WWDC 2022 di giugno? Apple potrebbe aspettare fino alla fine dell'anno, magari in occasione dell'annuncio del prossimo iPhone. Secondo alcuni rapporti, le cuffie AR/VR di Apple potrebbero arrivare sugli scaffali dei negozi solo nel 2023.

Infine, The Information ha affermato che Apple sta sviluppando un paio di occhiali AR che assomigliano agli occhiali Ray-Ban. Questi sono "ancora lontani molti anni dal rilascio".

Scritto da Maggie Tillman.