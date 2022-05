Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Da anni si dice che Apple stia sviluppando una cuffia per la realtà mista. Si prevede che si tratti di un auricolare in grado di gestire sia la realtà aumentata che quella virtuale. L'ultimo rapporto afferma che Apple ha mostrato l'auricolare al suo consiglio di amministrazione e che i suoi ingegneri non stanno lavorando al sistema operativo.

Secondo Bloomberg, un annuncio è all'orizzonte, ma questo non significa che l'auricolare apparirà alla WWDC 2022. Bloomberg ha osservato che in genere il consiglio di amministrazione vede un dispositivo solo poco prima dell'annuncio. Secondo le informazioni, l'ultima volta che i membri del consiglio di amministrazione di Apple hanno avuto una dimostrazione di prototipi di dispositivi AR/VR è stato nel 2016. Si trattava di dispositivi in fase iniziale.

Secondo il rapporto di Bloomberg, l'uscita delle cuffie per i consumatori è prevista per la fine di quest'anno o per il 2023. Apple ha anche "accelerato lo sviluppo" del sistema operativo Reality OS (chiamato anche rOS).

Le cuffie di Apple permetteranno probabilmente di immergersi in un mondo virtuale e di sovrapporre elementi virtuali al mondo reale grazie a una funzione pass-through. Si dice che le cuffie siano dotate di una rete e di un archetto in tessuto simile a quello degli AirPods Max. Il noto analista Ming-Chi Kuo, preciso nel prevedere la roadmap dei prodotti Apple, ha affermato che le cuffie sono alimentate da un chip di classe M1.

Per saperne di più, vedere la carrellata di voci sulle cuffie AR/VR di Apple di Pocket-lint.

Scritto da Maggie Tillman.