L'auricolare AR di Apple potrebbe non arrivare prima del 2023

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - L'auricolare per la realtà aumentata di Apple ha avuto un viaggio lungo e tortuoso finora, con voci intorno al dispositivo che risalgono ad anni fa in questa fase, ma ci sono stati alcuni segnali che indicano una possibile rivelazione alla fine del 2022.

Ora, però, sembra che potremmo dover aspettare più a lungo dopo tutto. Un nuovo rapporto dell'analista industriale Jeff Pu ha indicato che pensa che la cuffia sarà ritardata all'inizio del 2023.

Questo non è un cambiamento massiccio, dal momento che qualsiasi lancio del 2022 era previsto per essere in ritardo nell'anno e soggetto a restrizioni della catena di approvvigionamento che renderebbero le scorte scarse, quindi potrebbe essere che Apple voglia evitare il lancio con carenze.

Pu stima anche che l'auricolare potrebbe vendere ovunque da un milione a 1,5 milioni di unità nel suo primo anno, il che ci suona come un potenziale successo piuttosto solido per Apple se dovesse svolgersi in questo modo.

Dopo tutto, anche se è tutt'altro che un nuovo concetto in questa fase, la realtà aumentata e mista è ancora qualcosa che un sacco di consumatori non hanno mai avuto l'opportunità di provare, quindi un prodotto Apple a prezzo premium sarebbe un bel primo passo nel campo.

Tuttavia, come sempre con un prodotto Apple di questo tipo, non è probabile che sentiremo qualcosa di ufficiale fino a quando Apple non sarà pronta a svelare completamente il dispositivo, quindi non ci conviene avere informazioni più concrete a breve.

Scritto da Max Freeman-Mills.