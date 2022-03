È così che apparirà l'auricolare Apple AR?

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Negli ultimi mesi ci sono state molte voci e fughe di notizie sulle imminenti cuffie AR di Apple . L'ultimo di questi include informazioni provenienti da fonti della catena di approvvigionamento che affermano che potrebbe essere lanciato quest'estate .

Un certo numero di quelle precedenti fughe di notizie includevano idee su come potrebbe essere così come elenchi di brevetti. Usandoli, LetsGoDigital e il creatore di contenuti Jermaine Smit hanno realizzato alcuni rendering di come potrebbero apparire le cuffie.

Come puoi vedere, il design dell'auricolare prevede un'ampia visiera e un cinturino regolabile. All'interno, c'è un'imbottitura dall'aspetto confortevole, senza dubbio per alleviare la pressione sul viso mentre lo indossi. In effetti, rapporti precedenti hanno anche suggerito che Apple sta cercando di mantenere il peso dell'auricolare fino a 150 grammi per renderlo facile da indossare comodamente a lungo.

Ciò che i rendering non mostrano, però, è cosa sta succedendo sotto. Le specifiche e la configurazione degli obiettivi sono ovviamente ciò che conta. Secondo l'analista del settore Ming-Chi Kuo, le cuffie AR di Apple saranno dotate di ben 15 telecamere progettate per aiutare con il tracciamento.

Si dice anche che l'auricolare conterrà due chip, uno che offre una potenza simile al chip M1 di Apple. Questi verranno utilizzati per pilotare i due display Micro OLED 4K alloggiati all'interno del telaio, tracciando anche i tuoi movimenti e altro ancora.

Tutto questo è destinato ad avere un prezzo piuttosto alto, con stime che mettono l'auricolare a oltre $ 2.000 al dettaglio.

Scritto da Adrian Willings.