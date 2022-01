È improbabile che Apple supporti il metaverso con il suo visore VR

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Abbiamo sentito alla leggera i piani di Apple per le tecnologie di realtà aumentata e realtà virtuale. Le voci più recenti suggeriscono che l'auricolare AR di Apple potrebbe essere lanciato nel 2022 .

Nel frattempo, fonti Apple hanno affermato che la società ha rifiutato l'idea del metaverso e non ha intenzione di supportarlo con il suo prossimo visore AR .

Secondo Mark Gurman di Bloomberg, Apple prevede invece che le sue cuffie verranno utilizzate per brevi periodi di comunicazione con gli altri, visualizzazione di contenuti immersivi e, naturalmente, giochi.

Se si deve credere alle fonti, allora il prodotto AR/VR di Apple potrebbe essere un'esperienza abbastanza diversa da Meta e dai suoi futuri visori e piani di esperienza utente per il metaverso. Con molte aziende che attualmente si stanno concentrando sul metaverso, è una mossa curiosa da parte di Apple e che potrebbe avere implicazioni interessanti.

Per quanto riguarda l'auricolare stesso, non è ancora del tutto chiaro cosa accadrà. Voci precedenti hanno suggerito che Apple stia lavorando su un costoso auricolare di fascia alta che avrà una folle risoluzione 8K (per occhio), insieme a telecamere di tracciamento al rovescio e altro ancora. Mentre altre voci recenti hanno indicato un'offerta molto più conveniente. Quella versione economica potrebbe ancora sfoggiare display 4K e specifiche serie, ma non si sa quando apparirà.

Abbiamo anche sentito che la società sta lavorando sia su occhiali AR che su un visore VR come dispositivi separati, quindi stanno succedendo molte cose, ma nulla di ufficiale. Dovremo aspettare e vedere.

Scritto da Adrian Willings.