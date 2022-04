Amazon sta facendo un dispositivo XR? Nuovi annunci di lavoro suggeriscono di sì

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Diverse grandi aziende tecnologiche, tra cui Facebook, Apple e Google, stanno tutti lavorando su dispositivi di realtà aumentata.

Ora, si può aggiungere Amazon a quella lista.

L'azienda sta assumendo per un "prodotto smart-home nuovo al mondo" che utilizza "XR", secondo gli annunci di lavoro scoperti per la prima volta da Protocol. XR è un'abbreviazione di realtà estesa. È un termine ombrello che copre la combinazione di realtà virtuale, realtà aumentata e realtà mista. I dispositivi che affermano di essere capaci di XR possono offrire esperienze relative a tutti e tre. Anche se non ci sono molti dettagli specifici negli annunci di lavoro di Amazon, ce n'è uno per un"ingegnere del software - XR/AR, XR/AR Devices" che menziona "l'ideazione e lo sviluppo di software e architettura chiave per un prodotto smart-home nuovo al mondo".

Un altro annuncio per un"Sr. Technical Program Manager, New Products - XR" nota come il ruolo richiede alla persona di "sviluppare un concetto di ricerca avanzata XR in un magico e utile prodotto di consumo new-to-world". L'annuncio richiede anche esperienza nel fare"prodotti profondamente tecnici", così come esperienza nell'intelligenza artificiale, intelligenza artificiale, robotica e giochi.

Tenete presente che Meta, ex Facebook, si sta preparando a rilasciare i suoi primi occhiali AR nel 2024. Nel frattempo, l'auricolare AR/VR di Apple potrebbe uscire nel 2023, e Google sta puntando al 2024 per il suo auricolare AR. Forse anche Amazon vede un futuro nell'AR/VR e sta costruendo il proprio auricolare XR, anche se nulla è stato ancora confermato pubblicamente dall'azienda.

Amazon ha comunque esperienza nella produzione di occhiali intelligenti. Offre gli Echo Frames (foto sopra), per esempio. Anche se non hanno capacità XR, sono occhiali hardware abilitati ad Alexa.

Scritto da Maggie Tillman.