I controller del prossimo headset VR di Valve appaiono sotto forma di brevetto

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Secondo quanto riportato da un brevetto, Valve si sta preparando a passare a un futuro headset VR con lo sviluppo di controller migliorati.

La domanda di brevetto mostra chiaramente nuovi controller per il non ancora annunciato headset Valve VR, completi di quella che sembra essere una cinghia staccabile. Si pensa anche che ci sarà un cambiamento nel modo in cui l'auricolare di accompagnamento traccia gli oggetti nell'ambiente.

Il layout dei controller sembra simile a quello di Meta's Quest 2, compresa la disposizione generale di stick e pulsanti, mentre Valve sembra aver eliminato il touchpad utilizzato nella versione per la generazione precedente. La cinghia staccabile sembra essere stata progettata per consentire al controller di rimanere in posizione anche quando l'utente non lo impugna, forse per consentire di lanciare oggetti nel gioco senza far volare il controller dall'altra parte della stanza.

Questa figura presenta differenze sostanziali rispetto alle altre immagini. Ha l'anello che scende verso il basso, come nei controller PS VR 2. Mostra anche un pulsante di sistema.



La cosa principale che volevano mostrare qui è il fatto che gli utenti saranno in grado di rimuovere/sostituire la cinghia per la mano per design https://t.co/s9xhvKd7Ro pic.twitter.com/4W4fk7R9zH- Brad Lynch (@SadlyItsBradley) 22 novembre 2022

Il nuovo layout sembra essere stato progettato specificamente per garantire che il tracciamento delle dita sia il più forte possibile. Le dita si troveranno sempre sopra i sensori di tracciamento delle dita, indipendentemente da quanto grandi o piccole siano le mani dell'utente, grazie a due cinghie.

Tuttavia, è sempre importante ricordare che i brevetti non si trasformano necessariamente in prodotti in commercio. Valve ha infatti annunciato l'arrivo di un nuovo headset VR, ma questo brevetto potrebbe riguardare una versione dei suoi controller che non verrà mai commercializzata. Le aziende come Valve spesso brevettano quasi tutto ciò che i loro ingegneri concepiscono, lasciando molti di questi brevetti nel dimenticatoio.

