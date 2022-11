Come guardare l'evento speciale Pimax Frontiera 2022

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Pimax sta organizzando un evento speciale per lanciare alcuni nuovi prodotti ed esperienze di realtà virtuale.

L'azienda ha recentemente rivelato ulteriori informazioni sul Pimax Crystal durante un evento speciale per questo headset, ma ora sta mostrando ancora di più.

Il Pimax Frontier 2022 si terrà a breve e l'azienda mostrerà i nuovi dispositivi VR di nuova generazione e parlerà di quella che definisce la VR 3.0.

Quando si terrà il Pimax Frontier 2022?

L'evento Pimax Frontier 2022 si terrà a breve e si svolgerà online, in modo che possiate guardarlo da casa. L'evento è incentrato sul tema "portare il futuro nel presente" e Pimax annuncia un dispositivo multifunzione "rivoluzionario" che vi permetterà di espandere la vostra esperienza di gioco in modi nuovi.

Il Pimax Frontier 2022 si terrà il 9 novembre e inizierà alle seguenti ore:

California - 17:00 EST

New York - 20:00 EDT

Londra - Mezzanotte GMT (2 novembre)

Berlino - 1 am CET (2 novembre)

Giappone - 9 am (2 novembre)

Dove si può guardare il Pimax Frontier 2022?

È possibile guardare il Pimax Frontier 2022 tramite il canale YouTube di Pimax qui. Sarà anche possibile rivedere l'evento sul canale una volta terminato.

Cosa viene rivelato da Pimax?

Durante l'evento Pimax Frontier 2022, l'azienda presenterà nuovi prodotti di nuova generazione. L'azienda afferma che questi prodotti "...mirano a rendere il gioco su PC più flessibile, estendendo il campo di gioco dai giochi da tavolo al divano, al letto e a molti altri scenari di utilizzo".

Si tratta di un dispositivo VR flessibile e versatile che vi permetterà di spostarvi ovunque per guardare film o vivere esperienze di realtà virtuale. Inoltre, possiede "numerose funzionalità innovative" e consentirà di entrare facilmente nella VR 3.0.

Cos'è la VR 3.0?

Durante il Pimax Frontier 2022 Pimax si concentra anche sulla VR 3.0. Si tratta di una serie di standard di "nuova generazione" progettati per portare a un'immersione che faccia dimenticare di essere nel mondo virtuale.

Questo include diversi elementi chiave:

Immersione visiva (naturalezza)

Immersione cognitiva (consapevolezza di sé)

Immersione fisica (libertà)

L'immersione visiva si basa su immagini così belle da non permettere di distinguere il mondo reale da quello virtuale.

L'immersione cognitiva è quella in cui ci si immerge maggiormente nella VR grazie a elementi come il tracciamento degli occhi e delle espressioni facciali, che vengono poi tradotti in VR insieme al tracciamento opzionale delle labbra e del corpo. Questo porta a un'esperienza più "reale" di interazioni naturali che completano la chiarezza del gioco.

L'immersione fisica comporta la libertà di non essere legati a un PC. Questo può significare che le cuffie che si utilizzano hanno capacità VR autonome.

Scopriremo meglio cosa significa durante l'evento.

