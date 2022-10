Come collegare il Pico 4 a un PC da gioco

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Amiamo il Pico 4, è senza dubbio una delle migliori cuffie VR standalone che si possano acquistare oggi.

La sua principale debolezza, tuttavia, è la libreria di giochi relativamente piccola rispetto a quella di cuffie come Meta Quest 2.

Se avete un PC da gioco, la buona notizia è che potete usare il Pico 4 per giocare a quasi tutti i giochi VR immaginabili.

Ecco come farlo funzionare.

Come collegare il Pico 4 al PC via USB

Nei nostri test, il metodo di connessione più affidabile e costante è stato il cavo USB.

Abbiamo utilizzato un cavo USB-C da 5 m di Syntech, progettato per l'uso con il Quest 2. Poiché la porta USB è posizionata in modo simile, funziona perfettamente con il Pico 4 e ha un prezzo eccellente.

Per collegarlo, è sufficiente collegare l'estremità di tipo A a una porta USB 3.0 o superiore del PC, in genere dotata di plastica blu all'interno della porta. Quindi collegare l'estremità USB-C alle cuffie.

A noi piace utilizzare il raccoglitore per cavi in velcro in dotazione per aggiungere uno scarico della tensione alla connessione e per far passare il cavo dietro di noi. Infilare la cinghia intorno all'archetto del Pico 4, lasciare un po' di margine per non sforzare la porta USB-C e stringerla bene.

Successivamente, è necessario installare l'applicazione Streaming Assistant di Pico sul PC, che può essere scaricata dal sito Web del marchio qui.

Una volta installata, aprire l'applicazione e scegliere la connessione USB. Fare clic sull'ingranaggio delle impostazioni in alto a destra e modificare la modalità di visualizzazione in HD per garantire la migliore qualità.

Indossare le cuffie Pico, andare nella Libreria, selezionare le applicazioni e aprire Streaming Assistant.

Fate clic sul pulsante di connessione accanto al nome del PC sul lato destro e sarete pronti a giocare.

Come collegare il Pico 4 a un PC in modalità wireless

Se si dispone di un router sufficientemente veloce, è possibile eseguire lo streaming di giochi VR per PC tramite Wi-Fi ed eliminare completamente i cavi. Se avete bisogno di un aggiornamento, potete consultare la nostra guida ai migliori router wireless.

Pico ha anche in programma il lancio di un dongle USB da 50 euro che consentirà la connessione Wi-Fi diretta al PC, che potrebbe essere il metodo più conveniente per chi ha un hardware di rete inferiore alla media. Tuttavia, al momento in cui scriviamo, questo prodotto non è ancora disponibile.

Al momento esistono due modi per utilizzare il Pico 4 in modalità wireless e li illustriamo di seguito. Per entrambi i metodi, è necessario che il PC sia collegato al router tramite un cavo Ethernet e che il Pico sia connesso alla banda Wi-Fi a 5Ghz per ottenere i migliori risultati.

Con Virtual Desktop

Se si desidera un'esperienza wireless di qualità ottimale con il Pico 4, è necessario investire in un software chiamato Virtual Desktop. È disponibile nel negozio Pico e costa circa 15 euro.

Il vantaggio di utilizzare Virtual Desktop rispetto a Steaming Assistant risiede nella sua configurabilità, che consente di selezionare bitrate e risoluzioni di rendering più elevate, per ottenere risultati di maggiore fedeltà nelle cuffie.

Dopo aver installato Virtual Desktop sulle cuffie Pico, è necessario installare l'applicazione Virtual Desktop Streamer sul PC. È possibile scaricarla dal sito Web di Virtual Desktop.

Aprire l'applicazione Streamer sul PC. Vi verrà chiesto di inserire il vostro nome utente Pico, oppure potete aggiungerne altri, ma ogni utente avrà bisogno della propria copia di Virtual Desktop.

Quindi, tornando alle cuffie, aprite Virtual Desktop e dovreste vedere il nome del vostro computer nel menu di destra.

Basta premere su Connetti e il gioco è fatto.

All'interno di Virtual Desktop sono disponibili un'infinità di impostazioni che possono essere regolate per migliorare i risultati; è impossibile dire cosa funzionerà meglio con il vostro PC e l'hardware di rete, ma vale la pena sperimentare.

Con l'assistente allo streaming

La connessione tramite Steaming Assistant funziona più o meno allo stesso modo della connessione via cavo. È meno configurabile ma, cosa forse più importante, è gratuito.

Innanzitutto, è necessario aprire Streaming Assistant sul PC, ma all'avvio selezionare Wi-Fi anziché USB.

Potrebbe essere necessario abbassare alcune impostazioni per consentire uno streaming fluido tramite Wi-Fi, ma tutto dipende dalla rete domestica.

Quindi, aprire Streaming Assistant sul Pico 4, trovare il PC nell'elenco a destra e premere Connetti.

Scritto da Luke Baker.