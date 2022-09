Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - La VR sta vivendo una sorta di rinascita, in parte grazie alle recenti ambizioni metaverse di Mark Zuckerberg.

Tuttavia, quando si parla di marchi VR legati ai social media, Facebook non è l'unico nome in città.

Pico è una sussidiaria di ByteDance, la società madre di TikTok, e oggi ha annunciato il suo primo headset all-in-one per il consumatore, il Pico 4.

Le Pico 4 mettono il comfort al primo posto nel loro design, offrendo cuffie leggere e bilanciate con un fattore di forma compatto.

Utilizza l'ottica Pancake, che ha permesso al marchio di ridurre lo spessore delle cuffie di circa un terzo rispetto alle tradizionali lenti Fresnel.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Le cuffie pesano solo 295 grammi senza il cinturino, il che le rende una delle opzioni più leggere disponibili.

Il display ha una risoluzione superiore a 4K con una frequenza di aggiornamento di 90Hz e un ampio campo visivo di 105 gradi.

È dotato di un processore Qualcomm XR2 e di una GPU Adreno 650, che ne consentono l'uso indipendente.

Tuttavia, può anche essere collegato a un PC da gioco e il marchio rilascerà un dongle per consentire esperienze PC wire-free a bassa latenza.

Pico ha posto molta enfasi sui contenuti che saranno disponibili per le cuffie e, naturalmente, il gioco è un settore chiave.

Lo store di Pico offre 165 giochi con 6 gradi di libertà e attualmente aggiunge due o tre titoli ogni settimana.

Inoltre, sono disponibili applicazioni dedicate al fitness che consentono agli utenti di tenere traccia di parametri come le calorie bruciate in diversi titoli.

Come ci si potrebbe aspettare, c'è un'integrazione con TikTok per la visualizzazione dei contenuti, ma l'app conterrà anche oltre 600 altre cose da guardare in una varietà di formati 360 e 3D.

Inoltre, il marchio ha in cantiere diverse partnership per la trasmissione di sport dal vivo e concerti basati su avatar che possono essere goduti con le cuffie.

Più avanti, Pico lancerà un'esperienza sociale simile a un metaverso, chiamata Pico Worlds, e consentirà la registrazione in Mixed Reality per la condivisione sui social media.

Tutto sommato, il Pico 4 promette bene. Sarà disponibile dal 18 ottobre in tredici paesi europei, oltre che in Giappone e Corea.

È disponibile in due versioni, una con 128 GB di memoria a 429 euro e una con 256 GB a 499 euro. I preordini saranno aperti al pubblico a ottobre su Amazon e altri rivenditori selezionati.

Scritto da Luke Baker.