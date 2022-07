Il Magic Leap 2 è in arrivo nel corso dell'anno, ma è costoso

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Magic Leap ha annunciato che la seconda generazione delle sue cuffie per la realtà mista sarà finalmente disponibile a settembre.

La prima volta che abbiamo sentito parlare dell'auricolare è stato all'inizio del 2021 e il suo rilascio era previsto per quell'anno, ma purtroppo negli ultimi tempi le notizie non si sono fatte sentire.

Prima di entusiasmarvi troppo, però, il nuovo modello subirà purtroppo un forte aumento di prezzo.

Il Magic Leap One è stato lanciato a 2.300 dollari nel 2018, ma il nuovo modello partirà da 3.299 dollari.

E se il prezzo non fosse sufficiente a spaventarvi, il marchio lancerà anche le varianti Developer Pro ed Enterprise che vanno da 4.099 a 4.999 dollari.

Naturalmente, questi ultimi modelli sono destinati all'uso aziendale e saranno dotati di una suite di funzioni e strumenti di sviluppo incentrati sull'impresa.

Tuttavia, a quanto pare, anche il modello standard è piuttosto incentrato sul business. Magic Leap la definisce "la piattaforma AR più coinvolgente per le aziende".

Il Magic Leap 2 ha un aspetto molto più piccolo e attraente e pesa ora circa 255 grammi.

Offre un campo visivo più immersivo di 70 gradi con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e una risoluzione di 1440 x 1760. Magic Leap sostiene che questo è il più ampio FOV disponibile su un dispositivo di realtà mista fino ad oggi.

È anche il primo headset a offrire l'oscuramento dinamico, che consente di utilizzarlo più efficacemente in situazioni di luminosità senza sacrificare la qualità dell'immagine.

Il cuore del dispositivo è un chip AMD da 7 nm basato sull'architettura Zen 2 e si sostiene che possa funzionare per 3,5 ore per carica.

Se voi o la vostra azienda siete pronti a fare il salto, sarà disponibile il 30 settembre per i clienti statunitensi. Si prevede che sarà disponibile anche nel Regno Unito, in Germania, Francia, Italia, Spagna, Canada e Arabia Saudita, mentre il Giappone e Singapore saranno rilasciati in un secondo momento.

Scritto da Luke Baker.