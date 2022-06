Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Nreal, un'azienda cinese di realtà aumentata, ha annunciato una beta di Steam per i suoi occhiali a realtà aumentata Nreal Light e Nreal Air.

Ora, grazie alla beta, che verrà lanciata alla fine di giugno, è possibile trasmettere i giochi Steam da un PC a uno schermo virtuale più grande.

Nreal ha dichiarato che la beta è compatibile con Dirt Rally e la serie Halo, e che si potranno vedere i giochi sull'equivalente di uno schermo HD da 200 pollici. La beta per questa esperienza, tuttavia, "richiede un po' di sforzo di configurazione e non è ottimizzata per tutti i giochi Steam", secondo un comunicato stampa.

Gli occhiali Light di Nreal sono stati lanciati negli Stati Uniti lo scorso anno e possono essere collegati a un telefono Android Samsung o OnePlus. Non sono così completi come le cuffie AR come Magic Leap, ma costano solo 599 dollari e supportano funzioni avanzate come il tracciamento della mano.

Detto questo, gli occhiali Nreal Air sono universalmente considerati meno avanzati. Si tratta di occhiali intelligenti specifici per lo streaming video.

Anche molte aziende tecnologiche hanno rinnovato il loro interesse per gli occhiali AR. Apple e Meta, ad esempio, si dice che stiano sviluppando occhiali AR. I rapporti sembrano suggerire che tutti stiano ancora cercando di trovare applicazioni reali per questi occhiali. Forse lo streaming di Steam potrebbe essere un caso d'uso.

Scritto da Maggie Tillman.