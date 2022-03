Il lancio del metaverso di Heineken Silver è stata un'esperienza che fa riflettere

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Puoi facilmente immaginare gli incontri in corso in tutto il mondo in questo momento che portano al lancio di prodotti nel metaverso: il consenso sul fatto che ci sia un'onda in crescita in questo momento e che qualsiasi marchio che non la stia cavalcando è miope.

Puoi anche immaginare i dirigenti marketing ben intenzionati che ammettono che c'è qualcosa di coinvolgente e misterioso nella prospettiva di un lancio virtuale e concordano sul fatto che le criptovalute sono piuttosto mainstream ora, quindi il metaverso potrebbe benissimo seguirne l'esempio.

È abbastanza semplice visualizzarli anche mentre provano per la prima volta l'ambiente virtuale che hanno commissionato a grandi spese, pochi giorni prima che la stampa o il pubblico vi entrino in contatto, e si rendono conto che hanno speso ciò che possiamo solo presumere debba essere migliaia della loro valuta locale su un tacchino assoluto.

Partiamo dal presupposto che la sensazione dominante sarebbe l'imbarazzo, e non senza ragione. Ad esempio, facendo un tour oggi della piazza virtuale a due piani che Heineken ha costruito per lanciare una nuova birra a bassa gradazione alcolica, è difficile capire perché un'azienda avrebbe speso soldi per questo .

Decentraland è il servizio host, il portale metaverse più noto, che ha ospitato rave deludenti, feste deludenti e quasi tutto il resto negli ultimi mesi, ed è accessibile tramite un browser.

Se sembra semplice, dovrebbe esserlo, ma in realtà significa un processo a più stadi di scambio tra i browser per ottenere la giusta compatibilità, un complicato processo di progettazione di avatar e quindi un ambiente che funziona a frame rate che nessun gioco commerciale potrebbe sfuggire insieme a.

Passeggiando per l'esterno della sede di Heineken veniamo accolti da altri avatar stravaganti e tutti si stringono intorno a un buttafuori che dovrebbe chiedere la nostra età prima di poter entrare, probabilmente a causa delle regole sulla pubblicità dell'alcol.

Per noi, non funziona finché non riavviamo il browser una quarta volta, a quel punto l'evento è già iniziato e ci stiamo affrettando a recuperare il ritardo. All'interno, sentiamo parlare della nuova birra (è una birra) mentre camminiamo tra mostre che potrebbero essere deliziosamente low-poly solo se viste attraverso l'obiettivo più ridicolmente caritatevole.

L'intera esperienza è semplicemente negativa: non è piacevole spostarsi, non ha un bell'aspetto e nulla al riguardo supera una semplice presentazione video o uno spot pubblicitario.

Siamo anche convinti che qualcuno alla Heineken abbia avuto i piedi freddi ad un certo punto nel processo di realizzazione di tutto questo, e abbia deciso di minare tutto posizionando personaggi non giocanti in giro per vomitare battute deliberatamente ironiche come la mostruosità sottostante.

È un esempio da manuale di come cercare di avere la tua torta e mangiarla: non puoi spendere un sacco di soldi per un lancio metaverso pacchiano e poi fingere di sapere che è pacchiano, Heineken! Non è qualcosa che ti è permesso fare.

Ci sarà un vero e proprio evento di lancio di persona per la birra che Heineken lancerà tra poche settimane, e probabilmente sarà più tradizionale, quindi c'è chiaramente una certa consapevolezza che i vecchi metodi potrebbero essere migliori.

Naturalmente, l'attuale concettualizzazione del metaverso e della realtà di servizi come Decentraland sottolinea quanto siamo lontani da qualsiasi tipo di offerta genuinamente gratificante. Che si tratti di una versione di second'ordine di Second Life o di sale riunioni VR che richiedono di tenere accese cuffie sudate per ore, è chiaro che non siamo al punto in cui può manifestarsi correttamente.

A questo punto sembra che l'approccio più audace per un marchio sia quello di eliminare le sciocchezze e stare alla larga da tali indulgenze, contrariamente al loro istinto, e possiamo solo sperare che alcuni continuino a farlo. Se dovessimo parlare con un altro buttafuori virtuale per ottenere l'accesso a un livello che la maggior parte dei bambini potrebbe sfornare da Roblox in un'ora di nuovo, la nostra pazienza potrebbe iniziare a indebolirsi.

Scritto da Max Freeman-Mills.