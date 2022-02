Cos'è XR e come sosterrà il metaverso?

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Con l'intensificarsi della conversazione che circonda il metaverso e i modi in cui interagiamo con esso, potresti sentire più spesso la parola XR.

Sebbene la maggior parte delle persone abbia familiarità con la realtà virtuale grazie alla popolarità di dispositivi come Oculus Quest . Probabilmente conoscerai molto meno il concetto di XR e il modo in cui viene usato il termine spesso fa poco per chiarire cosa sia esattamente XR. Per fortuna, XR è più semplice di quanto possa sembrare a prima vista, quindi tuffiamoci.

XR è l'abbreviazione di Extended Reality. È un termine generico che copre la combinazione di realtà virtuale, realtà aumentata e realtà mista. I dispositivi che affermano di essere in grado di offrire XR possono offrire esperienze relative a tutti e tre. Quindi, per capire meglio cosa comporta XR, ecco un aggiornamento sui suoi tre componenti principali.

La realtà virtuale è una tecnologia che ti consente di indossare un visore ed entrare in un mondo virtuale con cui puoi interagire. È più comunemente usato per i giochi, ma la realtà virtuale può anche essere utilizzata per creare arte, avere interazioni sociali e persino essere utilizzata come strumento di fitness.

AR è il processo di combinazione di elementi virtuali con il mondo reale. Ci sono buone probabilità che tu abbia già avuto un'esperienza AR utilizzando la fotocamera del tuo telefono. Alcuni esempi sono giochi come Pokemon Go o filtri Snapchat che posizionano oggetti 3D sulla tua testa.

MR combina VR e AR per creare un'esperienza coinvolgente in cui gli oggetti virtuali interagiscono con il mondo reale. La MR è ancora una tecnologia emergente e di solito si basa su hardware di nicchia come HoloLens di Microsoft .

Poiché XR è un termine generico che include qualsiasi cosa, dai giochi VR a, per alcune definizioni, cose semplici come Google Maps; può essere difficile individuare esattamente cosa sia un dispositivo XR. Tecnicamente, il tuo telefono è un dispositivo XR, ma non è proprio il tipo di esperienza di cui stiamo parlando in questo articolo.

Pensiamo che i migliori esempi di dispositivi XR siano cuffie in grado di offrire esperienze sia MR che VR in un unico dispositivo. Attualmente, questi tendono ad essere tradizionali visori VR con telecamere nella parte anteriore come Vive Pro 2 e Valve Index .

Sfortunatamente, questi dispositivi tendono ad essere prima VR con MR che sembra una sorta di ripensamento. Questo per il semplice motivo che ci sono molti più contenuti VR da giocare e consumare, rispetto a MR che è più di nicchia, esplorato principalmente dal settore imprenditoriale e industriale.

Ora, però, con aziende come Meta che spingono verso l'integrazione delle esperienze XR, ci aspettiamo di vedere molti più dispositivi XR ready sul mercato.

Tecnicamente parlando, il concetto di metaverso come delineato da Facebook (o Meta) è XR. Mark Zuckerberg ha affermato che il metaverso è "il futuro verso cui stiamo lavorando. Un ambiente virtuale in cui puoi essere presente con le persone in uno spazio digitale". Ha anche affermato che il metaverso di Facebook sarà accessibile da tutti i dispositivi e le app, quindi non sarà solo un'esperienza VR.

Per quanto frustrante sia il concetto di metaverso, sappiamo che prenderà elementi di VR, AR e MR e li combinerà con l'uso tradizionale di Internet come piattaforma per socializzare, giocare e lavorare. Se suona molto simile a XR, è perché lo è.

Scritto da Luke Baker.