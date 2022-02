Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Motorola ha introdotto un archetto da collo 5G progettato per le cuffie XR.

Realtà estesa - o XR - è un termine generico che copre realtà aumentata, realtà virtuale e realtà mista. Le tecnologie alla base di tutti quei formati alimentano XR. Ad ogni modo, Motorola ha annunciato che il suo " cinturino 5G XR " è pensato per essere utilizzato con cuffie leggere, come gli occhiali intelligenti Lenovo ThinkReality A3 della società madre.

È fondamentalmente un cordino che racchiude un processore Snapdragon 8 Gen 1, una batteria da 5.000 mAh, un touchpad, uno slot per schede SIM, altoparlanti, giroscopio, accelerometro e altri sensori, come riportato per la prima volta da Engadget. L'idea è che i produttori possano fare affidamento sulla fascia da collo per ospitare un processore muscoloso e una batteria robusta, consentendo così alle loro cuffie di essere più un guscio del display che è più comodo e leggero da indossare.

Nel caso degli occhiali intelligenti ThinkReality A3, sono già leggeri e alimentati da laptop. Ma, se usati con il neckband, funzioneranno comunque ma hanno il vantaggio in più di essere ancora più portatili.

Motorola ha affermato di aver stretto una partnership con Verizon anche sul neckband, il che significa che offre connettività cellulare e può persino funzionare con la rete mmWave 5G del vettore statunitense. Detto questo, non ci sono ancora informazioni su quanto costerà la fascia da collo, per non parlare di quando e dove sarà disponibile per l'acquisto.

Per uno sguardo ai migliori visori disponibili oggi, consulta la guida di Pocket-lint: I migliori visori VR: le migliori scelte da HTC Vive, Oculus e altro

Scritto da Maggie Tillman.