Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Essendo stato annunciato solo nel 2018, YouTube Music è un servizio di streaming musicale relativamente nuovo, ma è arrivato a sostituire Google Play Music, il precedente servizio di streaming musicale di Google. Con YouTube Music puoi ascoltare brani ufficiali, album, playlist, radio degli artisti, remix e versioni live di brani, nonché guardare video musicali.

È un servizio gratuito se non ti dispiace ascoltare la pubblicità ogni pochi brani, disponibile tramite un'app mobile o un lettore web. È inoltre disponibile un livello YouTube Music Premium per rimuovere gli annunci, darti l'ascolto in background sul tuo dispositivo mobile (in modo da poter uscire dall'app e continuare ad ascoltare) e per consentirti di scaricare brani per la riproduzione offline.

Quello che non puoi fare con YouTube Music è guardare video non musicali, come gatti che suonano il piano o Charlie che si fa mordere il dito, nel resto del sito YouTube, ma c'è un ampio accesso ai video musicali tramite l'app .

Come altri servizi di streaming musicale, YouTube presta molta attenzione alle sue funzionalità di scoperta. Dice che la musica è "più facile da esplorare" con il servizio Musica e ha un ampio catalogo non solo di canzoni ufficiali, ma anche di remix, esibizioni dal vivo, cover e video musicali da inserire.

La schermata iniziale, indipendentemente dal fatto che tu stia utilizzando l'app o il web player, è in continua evoluzione. Si aggiorna per fornire consigli in base alle tue abitudini di ascolto, ma è anche sensibile alla posizione e può offrire alcune scelte musicali che corrispondono a ciò che potresti fare.

Si basa su tre schede, Home, Esplora e Libreria. Home è un mix di tutto, Esplora ti consente di trovare facilmente nuova musica, come nuove uscite, nonché di immergerti in stati d'animo o generi. La scheda Libreria offre playlist, tutta la musica importata che hai trasferito da Google Play Music e tutta la musica che hai sul tuo dispositivo mobile. Sia che tu stia utilizzando la versione web o l'app mobile, la musica che hai importato da Google Play è disponibile in entrambi.

I video hanno anche un grande risalto nell'app e nel browser, e quando selezioni un brano nell'app puoi spesso scegliere se vuoi ascoltare il brano o guardare il video. Puoi anche passare a metà, il che è un'ottima funzionalità. Quando si utilizza YouTube Music in un browser, è ovviamente un'esperienza basata su video come il resto di YouTube.

Puoi anche apprezzare o non apprezzare la musica e questo aiuterà Google a ottimizzare la selezione di musica che ti viene consigliata, quindi se non ti piace Ed Sheeran, puoi dargli il pollice in giù e vedrai meno Ed Sheeran.

No, non lo fai. Almeno, non se sei felice di usare la versione web. Se vai su music.youtube.com, puoi ascoltare la versione del servizio supportata dalla pubblicità. Se accedi alla versione web, avrai accesso a tutta la musica che hai salvato nelle playlist e ai tuoi artisti preferiti nella "Schermata Home", oltre all'accesso alla musica che hai trasferito da Play Music anche nel tuo browser .

Se desideri utilizzare uno qualsiasi dei lati streaming del servizio tramite l'app per smartphone, dovrai accedere al tuo account Google. L'app non mostra nemmeno nessuno dei contenuti in streaming senza effettuare l'accesso. Ma una volta fatto, sarai in grado di accedere al servizio gratuito senza bisogno di abbonamento. Ciò ti consentirà di ascoltare le tracce e guardare i video, con pubblicità occasionale. Se non hai un abbonamento, non potrai nemmeno avere la riproduzione in background, ovvero, non appena spegni il display, la musica si interrompe.

C'è una soluzione alternativa, tuttavia.

C'è una piccola scappatoia che ti permetterà di riprodurre la versione gratuita di YouTube Music sul tuo dispositivo senza avere un abbonamento. È essenzialmente lo stesso processo necessario per riprodurre YouTube in background, che abbiamo descritto in dettaglio per l'iPhone qui .

Ecco come farlo:

Accumula ricompense e vantaggi su tutte le tue carte esistenti con questa Curve Mastercard Di Pocket-lint International Promotion · 27 ottobre 2021 Questo brillante sistema ti farà risparmiare tempo e fatica ogni volta che paghi.

Vai su music.youtube.com nel browser del tuo dispositivo. Apri le impostazioni e seleziona la modalità desktop. Premi play sulla musica che vuoi ascoltare. Spegnere il display. Se la musica si interrompe, attiva la schermata di standby su Android e cerca i controlli multimediali, quindi viene riprodotta. Su iPhone, scorri fino al centro di controllo e premi play. La musica dovrebbe quindi ricominciare a suonare.

Ad essere onesti, è una soluzione un po' lunga e i telefoni Android gestiscono la musica in modi leggermente diversi, quindi potrebbe non funzionare su tutti i modelli o potresti dover trovare o abilitare i controlli di riproduzione sulla schermata di blocco.

Google ha iniziato a chiudere Play Music nel settembre 2020, ritirando il vecchio servizio e suggerendo agli utenti di passare invece a YouTube Music. Ciò vede la fine degli acquisti di musica da Google, passando invece a un'offerta di streaming. Inizialmente Google ha fornito un metodo per trasferire i tuoi precedenti acquisti di Play Music su YouTube Music, ma ora Google Play Music è stato completamente chiuso, quindi non puoi più farlo.

YouTube Music è disponibile come livello gratuito supportato da pubblicità, proprio come Spotify. Ma c'è un problema per l'app mobile, perché non puoi usarla per riprodurre musica in sottofondo (anche se, vedi sopra). Per la maggior parte delle persone, l'abbonamento fornirà la migliore esperienza.

Puoi perdere le pubblicità e ottenere l'ascolto offline con un abbonamento YouTube Premium, ma qui c'è un sistema di livelli un po' contorto. Puoi iscriverti solo a YouTube Music Premium o YouTube Premium. Quest'ultimo costa di più, ma significa anche che puoi guardare qualsiasi video su YouTube senza pubblicità e puoi mantenere l'audio da qualsiasi video di YouTube riprodotto in background.

YouTube Music Premium:

Studente: $ 4,99 / £ 4,99

Standard: $ 9,99 / £ 9,99

Famiglia: $ 14,99 / $ 14,99

YouTube Premium:

Studente: $ 6,99 / £ 6,99

Standard: $ 11,99 / £ 11,99

Famiglia: $ 17,99 / £ 17,99

Se sei un nuovo utente, ci sono molte opzioni di prova: puoi ottenere mesi gratuiti o c'è anche una prova senza rischi di due settimane. Continua a fare clic e ti verranno offerte queste prove.

L'app YouTube Music è straordinariamente semplice nel layout e nella facilità d'uso. La sua schermata iniziale è adattata alle tue scelte personali dell'artista, che selezioni durante la tua prima visita, ed è chiaramente strutturata in modo da poter trovare immediatamente playlist e video consigliati.

La principale caratteristica unica è che, poiché le sue tracce sono raccolte dall'intera gamma di contenuti disponibili su YouTube, ci sono migliaia di esibizioni che non puoi ottenere da nessun'altra parte. E sono tutti disponibili per la visualizzazione anche come video.

Ci sono controlli all'interno dell'app per regolare la qualità dello streaming, attraverso bassa, normale, alta e sempre alta e questi valori possono essere selezionati sia per lo streaming mobile che Wi-Fi. Puoi anche scegliere di riprodurre video di qualità inferiore su dispositivi mobili e HD solo su Wi-Fi.

Esiste una modalità limitata per ridurre i brani contrassegnati in modo esplicito, sebbene questo non sia protetto, quindi l'utente può sempre disattivarlo e si basa sull'artista che ha contrassegnato il contenuto come esplicito.

Puoi anche scaricare musica per l'ascolto offline, brani singoli o intere playlist o album. Ciò significa che puoi ascoltare senza streaming né per salvare i dati né per quando sei in viaggio e c'è un'opzione per limitare lo streaming solo al Wi-Fi.

Scritto da Max Langridge. Modifica di Cam Bunton.